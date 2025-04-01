Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о голосовании без бумажных бюллетеней

Законопроект ждет одобрения в первом чтении, говорит юрист Олег Захаров. «Такие поправки принимают ежегодно, им нужно успеть вступить в силу как можно раньше, чтобы регионы успели до назначения выборов в июне привести свои законы в соответствие с этими изменениями», – отмечает эксперт. По его мнению, бурная дискуссия, скорее всего, развернется вокруг возможности вопроса о полном отказе от бумажных бюллетеней. Этот пункт, в том числе в заключении комитета, бросается в глаза своей прямолинейностью – закон наделяет ЦИК правом отменять бумажные бюллетени на федеральных выборах, а региональные избиркомы – на региональных и местных, отмечает Захаров: «При этом председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что безбумажное голосование для регионов – это утопия». Ситуацию могла бы исправить поправка ко второму чтению, которая законодательно ограничивала бы географию применения нормы, полагает эксперт.