Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о голосовании без бумажных бюллетеней

Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о голосовании без бумажных бюллетенейКоммунисты инициативу поддерживать не будут
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в избирательное законодательство, предусматривающие в том числе возможность полностью электронного голосования – без бумажных бюллетеней. Накануне совет нижней палаты вынес инициативу на голосование. Поправки ко второму чтению законопроекта будут приниматься в профильном комитете по госстроительству до 15 апреля. Правительство в своем отзыве поддержало законопроект, сказал собеседник «Ведомостей» в комиссии по законопроектной деятельности.
Поправки в избирательное законодательство были внесены в Госдуму 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Законопроект предполагает возможность проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 г.
Тогда в Москве, чтобы проголосовать по бумажному бюллетеню, нужно было оставить соответствующую заявку на mos.ru. По законопроекту сохраняется возможность использования и электронного, и бумажного голосования. Решение будут принимать региональные избиркомы. Среди других новелл законопроекта – не проводить довыборы депутатов Госдумы в год, предшествующий федеральным выборам в парламент, голосование избирателей за рубежом на выборах в Госдуму только по спискам, соответственно, по округам проголосовать будет нельзя.
В своем заключении на законопроект комитет Госдумы по госстроительству отметил, что, по сути, законопроект предлагает наделить ЦИК правом решать вопрос о целесообразности применения бумажных бюллетеней на выборах в федеральные органы государственной власти. То есть, в частности, на выборах в Госдуму.
Кроме того, комитет отдельно отметил норму, которая позволяет в избирательных бюллетенях за рубежом на выборах указывать информацию только о первых пяти кандидатах общефедеральной части партсписка. По мнению представителей комитета, такое сокращение может потребоваться не во всех случаях – и решение вопроса надо предоставить ЦИК с учетом предложений МИДа.
КПРФ поддерживать законопроект не будет, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета по госстроительству, коммунист Юрий Синельщиков: «Или воздержимся, или, скорее всего, проголосуем против. Мы выступаем категорически против дистанционного электронного голосования, поскольку это удобный способ фальсификации голосования. Нигде в мире такая система не действует». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на отчете правительства 26 марта называл этот законопроект «лажей». Ранее лидер коммунистов сравнивал голосование бумажным бюллетенем с «традиционными ценностями».
«Ведомости» писали 25 марта, что рассмотрение поправок в избирательное законодательство после внесения инициативы в Госдуму затянулось. Связано это было с позицией председателя нижней палаты Вячеслава Володина, которого не устраивает норма о возможности проведения голосования только в электронном виде, без использования бумажных бюллетеней, говорили близкие к администрации президента источники «Ведомостей». Тогда один из них отмечал, что вскоре должно решиться, когда законопроект будет рассмотрен и останется ли ко второму чтению эта поправка.
По словам двух собеседников, с высокой долей вероятности во втором чтении норма о возможности исключительно электронного голосования сохранится.
Законопроект ждет одобрения в первом чтении, говорит юрист Олег Захаров. «Такие поправки принимают ежегодно, им нужно успеть вступить в силу как можно раньше, чтобы регионы успели до назначения выборов в июне привести свои законы в соответствие с этими изменениями», – отмечает эксперт. По его мнению, бурная дискуссия, скорее всего, развернется вокруг возможности вопроса о полном отказе от бумажных бюллетеней. Этот пункт, в том числе в заключении комитета, бросается в глаза своей прямолинейностью – закон наделяет ЦИК правом отменять бумажные бюллетени на федеральных выборах, а региональные избиркомы – на региональных и местных, отмечает Захаров: «При этом председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что безбумажное голосование для регионов – это утопия». Ситуацию могла бы исправить поправка ко второму чтению, которая законодательно ограничивала бы географию применения нормы, полагает эксперт.