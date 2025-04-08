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Мэр Курска может стать одним из первых избранных по новому закону об МСУ

Для этого даже не придется вносить изменения в региональное законодательство
Александр Тихонов
Мэра Курска городские депутаты, возможно, будут выбирать из кандидатур, представленных Александром Хинштейном
Мэра Курска городские депутаты, возможно, будут выбирать из кандидатур, представленных Александром Хинштейном / Егор Алеев / ТАСС

Следующий мэр Курска может быть избран в соответствии с новым законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который вступит в силу 19 июня. Согласно ч. 2 ст. 88 указанного документа, глава административного центра субъекта избирается представительным органом местного самоуправления (МСУ) из числа кандидатов, представленных губернатором.

По действующему уставу Курска мэр избирается городским собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Именно так 3 февраля 2022 г. был избран действующий глава города Игорь Куцак, который 7 апреля на заседании правительства Курской области объявил об уходе по собственному желанию.

«Принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», – сказал Куцак. 10 апреля курское горсобрание рассмотрит вопрос об отставке чиновника. Как и в других кадровых вопросах, например с замещением должностей сенаторов, для глав города, в том числе административного центра, действует негласное правило «сроки есть, но санкций нет», говорит юрист Олег Захаров. «Всегда есть кому временно исполнять полномочия мэра, и такое местоблюстительство вполне может растянуться на несколько месяцев, вплоть до вступления закона в силу. Санкций за затягивание сроков нет, а норма закона имеет прямое действие, поэтому ее можно применять, не дожидаясь внесения поправок в региональное законодательство», – сказал он «Ведомостям».

В июне заканчиваются полномочия у мэров Ставрополя и Черкесска, и следующие главы этих административных центров точно будут избраны по новому закону об МСУ. Курск может оказаться в их ряду. «Ведомости» направили запрос в правительство Курской области и горсобрание Курска на предмет того, каким образом будет избран следующий градоначальник. Представляющая регион в Госдуме Екатерина Харченко («Единая Россия») сказала «Ведомостям», что процедура пройдет по текущему уставу. Процедура избрания следующего мэра – одна из двух интриг вокруг кресла главы города, говорит политолог Владимир Слатинов. Второй интригой он назвал собственно имя будущего чиновника.

В качестве возможного кандидата в главы Курска эксперт называет врио заместителя председателя правительства региона Олесю Дворцову, назначенную на этот пост 10 марта. Слатинов называет чиновницу представителем «самарского десанта» в Курске (Александр Хинштейн представлял в Госдуме Самарскую область до назначения врио главы Курской области). «Она несколько раз обозначала себя уже в рамках городской повестки. Рассказывала в соцсетях о прогулках по Курску, выкладывала фотографии. В пользу Дворцовой говорит близость к Хинштейну, ее статус. Минус – у нее практически отсутствует серьезный управленческий опыт», – сказал политолог «Ведомостям».

Дворцова работает с Хинштейном более 10 лет, последняя публичная должность до назначения в правительство Курской области – депутат городской думы Самары. Политолог Александр Кынев считает, что новая конфигурация власти в Курске еще не сформировалась, «администрация пока в поиске».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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