Мэр Курска может стать одним из первых избранных по новому закону об МСУ

«Принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», – сказал Куцак. 10 апреля курское горсобрание рассмотрит вопрос об отставке чиновника. Как и в других кадровых вопросах, например с замещением должностей сенаторов, для глав города, в том числе административного центра, действует негласное правило «сроки есть, но санкций нет», говорит юрист Олег Захаров. «Всегда есть кому временно исполнять полномочия мэра, и такое местоблюстительство вполне может растянуться на несколько месяцев, вплоть до вступления закона в силу. Санкций за затягивание сроков нет, а норма закона имеет прямое действие, поэтому ее можно применять, не дожидаясь внесения поправок в региональное законодательство», – сказал он «Ведомостям».