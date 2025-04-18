Как российские артисты отреагировали на санкции Зеленского

Певец Александр Розенбаум, комментируя действия президента Украины, в привычной манере прибегнул к сарказму. Он напомнил ТАСС, что после появления на сайте «Миротворец» в 2014 г. от Зеленского долго «не было ни слуху ни духу». «Компания опять приличная. Замечательные ребята в этом "пакете". Особенно кошки Юры Куклачева», – подчеркнул он.