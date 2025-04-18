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/ Политика

Как российские артисты отреагировали на санкции Зеленского

Они назвали ограничения «знаком признания» и «поводом для гордости»
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ряд российских артистов, попавших под санкции, введенные 18 апреля президентом Украины Владимиром Зеленским, прокомментировали решение Киева в разговорах с российскими агентствами. Большинство из них заявили, что воспринимают включение в список как почетную отметку и даже повод для гордости.

Музыкант Гарик Сукачев сообщил в разговоре с ТАСС, что испытывает чувство «глубокого удовлетворения», оказавшись, по его словам, в «компании приличных и уважаемых людей».

Кинорежиссер Егор Кончаловский не был удивлен новостью. В беседе с ТАСС он отметил, что давно ожидал такого шага, учитывая его позицию по международной повестке и неоднократные поездки в Донбасс. «Странно, что это произошло только сейчас», – добавил он.

Певец Александр Розенбаум, комментируя действия президента Украины, в привычной манере прибегнул к сарказму. Он напомнил ТАСС, что после появления на сайте «Миротворец» в 2014 г. от Зеленского долго «не было ни слуху ни духу». «Компания опять приличная. Замечательные ребята в этом "пакете". Особенно кошки Юры Куклачева», – подчеркнул он.

Сам артист цирка Юрий Куклачев заявил, что в ответ на санкции 1 июня в Театре эстрады пройдет грандиозное шоу ко Дню защиты детей. Он пригласил Зеленского на спектакль, посоветовав ему вспомнить о «настоящих человеческих ценностях».

Актер Никита Джигурда в комментарии «РИА Новости» сообщил, что гордится включением в санкционный список. По его мнению, он и его коллеги представляют угрозу «нацистскому режиму просроченного Зеленского» благодаря своему творчеству и «праведной позиции».

Певец Shaman (Ярослав Дронов) отреагировал лаконично, но выразительно: «Ура!»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев рассказал, что его не интересуют санкции в отношении него. «Для меня как была жизнь, так и останется», – сказал он, выразив надежду, что в скором времени «все кардинально изменится».

Свою точку зрения высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. В соцсетях она прокомментировала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость». Также она опубликовала мем-картинку с котами, намекая на Театр кошек Юрия Куклачева.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В список вошли певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов), актер Никита Джигурда, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, музыкант Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе и др. Среди спортсменов в списке оказались фехтовальщица Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, гимнаст Никита Нагорный и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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