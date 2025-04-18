Как российские артисты отреагировали на санкции Зеленского

Как российские артисты отреагировали на санкции ЗеленскогоОни назвали ограничения «знаком признания» и «поводом для гордости»
Ряд российских артистов, попавших под санкции, введенные 18 апреля президентом Украины Владимиром Зеленским, прокомментировали решение Киева в разговорах с российскими агентствами. Большинство из них заявили, что воспринимают включение в список как почетную отметку и даже повод для гордости.
Музыкант Гарик Сукачев сообщил в разговоре с ТАСС, что испытывает чувство «глубокого удовлетворения», оказавшись, по его словам, в «компании приличных и уважаемых людей».
Кинорежиссер Егор Кончаловский не был удивлен новостью. В беседе с ТАСС он отметил, что давно ожидал такого шага, учитывая его позицию по международной повестке и неоднократные поездки в Донбасс. «Странно, что это произошло только сейчас», – добавил он.
Певец Александр Розенбаум, комментируя действия президента Украины, в привычной манере прибегнул к сарказму. Он напомнил ТАСС, что после появления на сайте «Миротворец» в 2014 г. от Зеленского долго «не было ни слуху ни духу». «Компания опять приличная. Замечательные ребята в этом "пакете". Особенно кошки Юры Куклачева», – подчеркнул он.
Сам артист цирка Юрий Куклачев заявил, что в ответ на санкции 1 июня в Театре эстрады пройдет грандиозное шоу ко Дню защиты детей. Он пригласил Зеленского на спектакль, посоветовав ему вспомнить о «настоящих человеческих ценностях».
Актер Никита Джигурда в комментарии «РИА Новости» сообщил, что гордится включением в санкционный список. По его мнению, он и его коллеги представляют угрозу «нацистскому режиму просроченного Зеленского» благодаря своему творчеству и «праведной позиции».
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев рассказал, что его не интересуют санкции в отношении него. «Для меня как была жизнь, так и останется», – сказал он, выразив надежду, что в скором времени «все кардинально изменится».
Свою точку зрения высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. В соцсетях она прокомментировала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость». Также она опубликовала мем-картинку с котами, намекая на Театр кошек Юрия Куклачева.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. В список вошли певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов), актер Никита Джигурда, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, музыкант Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе и др. Среди спортсменов в списке оказались фехтовальщица Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, гимнаст Никита Нагорный и др.