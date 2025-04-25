В апреле по видеоконференцсвязи в суде уже был допрошен Лолич. Усс уверен, что и суд, и итальянский прокурор выполняют политический заказ, полностью осознавая невиновность Чиракадзе. Политические власти Италии, по словам Усса, последовательно дискредитируют себя и вновь открыто оказывают давление на собственную судебную систему, как и в случае с его преследованием. В целом, продолжает Усс, действуя в фарватере враждебной и дискриминационной по отношению к Москве и россиянам внешней политики Евросоюза, они подвергают риску и собственных граждан, которые открыто ведут коммерческую деятельность и продолжают поддерживать с Россией тесные торговые и личные связи.