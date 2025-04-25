Миланский суд может допросить Артема Усса по делу о побеге из Италии

Миланский суд может допросить Артема Усса по делу о побеге из ИталииБизнесмен настаивает, что судебный процесс над его экс-партнером – политический заказ
Суд в Милане рассматривает ходатайство о допросе российского бизнесмена Артема Усса в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о его побеге из Италии в 2023 г. Сейчас в итальянском суде идет процесс против экс-партнера Усса – Дмитрия Чиракадзе, который якобы, по версии итальянских следователей, помогал гражданам балканских стран Владимиру и Борису Йовановичам, Матею Янежичу, Срджану Лоличу и Иличу Нейбошу организовать побег россиянина из-под домашнего ареста.
Усс рассказал «Ведомостям», что защитники Чиракадзе обратились к нему с просьбой выступить свидетелем на их стороне в процессе, но суд отказал в соответствующем ходатайстве. Бизнесмен настаивает, что Чиракадзе занимался исключительно координацией его международной защиты, а само преследование и содержание в итальянской тюрьме бывшего партнера называет абсурдом и «квазидецимацией». Ситуация, говорит Усс, выглядит особенно гротескно на фоне агрессивной формы рака, выявленной у Чиракадзе, который должен проходить курс химиотерапии.
В апреле по видеоконференцсвязи в суде уже был допрошен Лолич. Усс уверен, что и суд, и итальянский прокурор выполняют политический заказ, полностью осознавая невиновность Чиракадзе. Политические власти Италии, по словам Усса, последовательно дискредитируют себя и вновь открыто оказывают давление на собственную судебную систему, как и в случае с его преследованием. В целом, продолжает Усс, действуя в фарватере враждебной и дискриминационной по отношению к Москве и россиянам внешней политики Евросоюза, они подвергают риску и собственных граждан, которые открыто ведут коммерческую деятельность и продолжают поддерживать с Россией тесные торговые и личные связи.
Бизнесмен обратил внимание также на то, что реальные исполнители его «эвакуации» из числа граждан ЕС уже отпущены на свободу.
Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. 21 марта 2023 г. суд в Милане одобрил экстрадицию бизнесмена в США по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Сам он категорически отрицал и отрицает свою вину и причастность к инкриминируемым преступлениям (см. врез).
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК), он был заочно арестован Мещанским судом Москвы. 16 января 2023 г. попросил об экстрадиции в РФ. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.
В чем обвиняют Усса
После побега и возвращения на родину Усс сам явился в следственный департамент МВД. Свое решение совершить побег Усс объяснял тем, что итальянский суд демонстрировал свою «явную политическую ангажированность».
Сейчас по делу об организации побега осуждены трое: братья Йовановичи и Янежич. Впрочем, все они получили довольно мягкое наказание, не связанное с реальным лишением свободы, – несмотря на то что, как было установлено следствием, именно эти фигуранты дела приобрели авто для побега и помогли Уссу избавиться от электронного браслета.
Как пишет Pravo.ru, Нейбоша и Лолич находятся в Сербии – суд Белграда отказал в их экстрадиции по запросу итальянцев, это связано с тем, что Сербия выдает преступников, которые совершили тяжкие преступления. Организация побега не входит в эту категорию. Причем, как рассказал «Ведомостям» Усс, серб Лолич уже связался с итальянскими властями и частично признался в организации его эвакуации из Италии. Усс связывает появление Лолича в суде с инициативой его адвокатов и рациональным желанием заключить досудебное соглашение о признании вины и беспрепятственно находиться в ЕС.
По словам Усса, Лолич, настоящее имя которого стало известно Уссу лишь в Белграде, обеспечивал его охрану и находился с ним круглосуточно вплоть до посадки в самолет, в итоге организовав его вылет в Россию. «Авиабилет от Лолича храню до сих пор как личную реликвию и очень тепло вспоминаю напряженные дни, проведенные с ним», – признал предприниматель.
От комментариев по поводу содействия официальных лиц Сербии в операции по его возвращению в Россию Усс отказался.