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Индия закрыла с Францией сделку на $7,4 млрд по истребителям Rafale

Эта машина оказалась самой оптимальной заменой российских МиГ-29 К/КУБ
Илья Лакстыгал
Karim Ait Adjedjou / TASS
Karim Ait Adjedjou / TASS

Индийское правительство 28 апреля оформило сделку на сумму в 630 млрд рупий (примерно $7,4 млрд) с властями Франции о покупке 26 палубных истребителей Rafale-M и Rafale-D для нужд ВМС Индии, а также приобретении соответствующих вооружений, тренажеров и обучающих программ. Об этом сообщило Минобороны страны в своем аккаунте в соцсети Х. Поставки машин должны быть завершены к 2030 г. 

Из 26 самолетов 22 представляют собой «палубные» одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D, уточнили в индийском военном ведомстве. В церемонии подписания с индийской стороны принимал участие министр обороны Раджантх Сингх, а с французской – его коллега Себастьян Лекорню. «Подписанное соглашение включает значительный трансфер технологий, локализацию производства фюзеляжей и поддерживающей инфраструктуры», – говорится в сообщении. 

Кроме того, на церемонии присутствовали, по данным издания The Hindu, замначштаба ВМС Индии вице-адмирал Кришна Сваминатан, с французской – посол в Нью-Дели Тьерри Матту. Как сообщается на сайте производителя истребителей Dassault Aviation, в церемонии принял участие и СЕО французской оборонной корпорации Эрик Трапье.

Cделка была заключена спустя два года после начала ее обсуждения премьером Индии Нарендрой Моди в Париже в июле 2023 г. С помощью Rafale-M, по данным индийских СМИ, в Индии начнут заменять парк «морских» российских МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Сейчас на вооружении ВМС этой страны две эскадрильи из 45 российских машин, причем 12 – в авиакрыле авианосца «Викрамадитья» (бывший советский и российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), согласно данным британского военного аналитического ежегодника Military Balance. Rafale-M предназначены в первую очередь формирования из них авиакрыла спущенного на воду в 2022 г. индийского авианосца «Викрант». Индия уже использует 36 истребителей Rafale-С в ВВС сухопутных сил страны, что стало возможным благодаря контракту от 2016 г. 

Rafale для индийских ВМС является оптимальным вариантом по цене и качеству среди предлагаемых на рынке, тем более что французские истребители уже есть в ВВС, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. Вводить же еще одну машину производства другой страны, например, американский F-18 Super Hornet – избыточно «даже для зоопарка техники в индийской армии», говорит эксперт. Тем более, что в авиации индийцы адаптировались к метрической системе за счет эксплуатации российских и французских машин, а введение американской потребовало бы перестройки и отчасти создания заново системы обслуживания, добавляет Крамник.

Rafale-M, по словам аналитика, по габаритам хорошо подходит как для американских авианосцев, так и «Викрамадитье» и «Викранту». Этот истребитель не сильно отличается в размерах от составляющих нынче авиакрыло ВМС Индии первого МиГ-29К/КУБ. Эта модель, по словам Крамника, действительно «в заметной мере» устарела в глазах Нью-Дели. 

«На фоне других ограничений, в том числе из-за санкций, Rafale оптимальны для Нью-Дели как альтернатива МиГ-29. Наши “тяжелые” палубные Су-33, самые крупные палубные истребители в мире, которые применялись на авианесущем крейсере “Адмирал Кузнецов”, слишком велики, возможно, даже для новейшего “Викранта”. И вряд ли в России ради партии в несколько десятков машин будут перезапускать их давно свернутое производство. А аналогичные Су-33 китайские лицензионные машины индийцы, разумеется, покупать не будут», – заключил Крамник. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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