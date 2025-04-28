Индия закрыла с Францией сделку на $7,4 млрд по истребителям Rafale

Cделка была заключена спустя два года после начала ее обсуждения премьером Индии Нарендрой Моди в Париже в июле 2023 г. С помощью Rafale-M, по данным индийских СМИ, в Индии начнут заменять парк «морских» российских МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Сейчас на вооружении ВМС этой страны две эскадрильи из 45 российских машин, причем 12 – в авиакрыле авианосца «Викрамадитья» (бывший советский и российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), согласно данным британского военного аналитического ежегодника Military Balance. Rafale-M предназначены в первую очередь формирования из них авиакрыла спущенного на воду в 2022 г. индийского авианосца «Викрант». Индия уже использует 36 истребителей Rafale-С в ВВС сухопутных сил страны, что стало возможным благодаря контракту от 2016 г.