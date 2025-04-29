Визит Ким Чен Ына в Москву на 9 мая еще под вопросом

Впервые об участии северокорейских военных на стороне России в российско-украинском конфликте сообщил 26 апреля глава российского Генштаба Валерий Герасимов во время своего доклада Путину. На этой встрече он доложил о полном освобождении Курской области от частей ВСУ и отметил высокий профессионализм солдат КНДР «в ходе отражения украинского вторжения». Украинская армия вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 г. Позднее, в октябре 2024 г., южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку сообщили о переброске тысяч солдат и офицеров из КНДР для отражения этой атаки. При этом Москва официально не подтверждала информацию о переброске северокорейских военных в Россию.