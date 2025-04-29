Визит Ким Чен Ына в Москву на 9 мая еще под вопросом

Визит Ким Чен Ына в Москву на 9 мая еще под вопросомЗавершение операций под Курском может привести к сворачиванию войск корейцев
Власти КНДР и России на высшем уровне подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях против украинской армии в Курской области. В заявлении Владимира Путина, которое опубликовал Кремль, сказано, что народ «не забудет подвига корейских бойцов спецназа». «Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу», – добавил он.
Участие Пхеньяна в боевых действиях в Курской области соответствовало четвертой статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Его заключили в июне 2024 г. в ходе визита в северокорейскую столицу. Эта статья предусматривает немедленное оказание помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».
В сообщении Центрального военного совета Трудовой партии КНДР, опубликованном в тот же день на сайте государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейское военное руководство высоко оценило боеготовность своих боевых подразделений и добавило, что армия КНДР была задействована в операциях по освобождению Курской области от ВСУ. «Товарищ Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами – КНДР и РФ», – говорится в сообщении.
Более того, лидер КНДР распорядился установить памятник в Пхеньяне в честь участия северокорейских военных в освобождении Курской области. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в случае необходимости Москва окажет аналогичную военную помощь Пхеньяну.
Официальное подтверждение участия боевых подразделений КНДР на стороне России в военном противостоянии с Украиной закономерно вызвало критику со стороны властей США и Южной Кореи. Неназванный представитель американского госдепа в сообщении южнокорейского агентства Yonhap призвал Пхеньян прекратить участие своих войск в российско-украинском конфликте, так как это, по его словам, отдаляет перспективу его урегулирования. Помимо этого он подчеркнул, что подготовка Москвой северокорейских солдат нарушает резолюции Совбеза ООН. Они запрещают как предоставление военной помощи КНДР, так и получение ее от Пхеньяна.
МИД Южной Кореи, в свою очередь, призвал власти КНДР и России немедленно прекратить «незаконное военное сотрудничество», так как оно «серьезно подрывает мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу», передает Yonhap. Помимо этого Сеул пообещал наладить тесное сотрудничество с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают национальной безопасности республики.
Впервые об участии северокорейских военных на стороне России в российско-украинском конфликте сообщил 26 апреля глава российского Генштаба Валерий Герасимов во время своего доклада Путину. На этой встрече он доложил о полном освобождении Курской области от частей ВСУ и отметил высокий профессионализм солдат КНДР «в ходе отражения украинского вторжения». Украинская армия вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 г. Позднее, в октябре 2024 г., южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку сообщили о переброске тысяч солдат и офицеров из КНДР для отражения этой атаки. При этом Москва официально не подтверждала информацию о переброске северокорейских военных в Россию.
Миссия военного контингента КНДР в России завершена, но она может возобновиться, если произойдет аналогичное украинское наступление на российскую территорию, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Участие отрядов северокорейского спецназа означает, что в целом они действовали небольшими группами в составе российских подразделений, при этом опирались на тылы российской армии, говорит эксперт. По его мнению, речь может идти об участии как минимум одного батальона спецназа северокорейской армии.
Официальное признание участия военных из КНДР в обороне Курской области не должно вызывать беспокойство у третьих сторон, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. По его словам, Москва и Пхеньян действовали в рамках двустороннего договора, а отражение украинского наступления происходило на территории, принадлежность России которой никто не оспаривает. «Аналогичный документ есть у США с Республикой Кореей, где, к слову, размещены американские войска. Союзный договор уже много десятилетий определяет отношения Пекина и Пхеньяна. Теоретически в случае агрессии против КНДР северокорейские власти могут обратиться и к Москве за помощью», – заключил эксперт.
Песков 24 марта говорил, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, но без подробностей, связано ли оно с 9 мая. Традиционно лидеры КНДР сторонятся и посещения многосторонних саммитов. И Ким, скорее всего, не посетит парад Победы 9 мая, говорит дипломатический источник «Ведомостей». В частности, по его словам, на это указывает отсутствие соответствующей подготовки к визиту.
Министр обороны России Андрей Белоусов в ноябре 2024 г. передавал предложение принять участие в параде корейскому контингенту. «В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», – цитировал тогда его слова канал «Звезда».
«Ведомости» направили запрос в посольство Северной Кореи.