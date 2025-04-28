Песков объяснил, чем руководствовался Путин при объявлении перемирия
Объявление перемирия на День Победы является «проявлением доброй воли» президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление, собственно, доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования», – сказал он.
Путин объявил о перемирии 28 апреля. Оно приурочено к 80-летию Победы и продлится с 8 до 11 мая. Москва считает, что Киев должен последовать этому примеру.
В Кремле уточнили, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».
Это второе перемирие по инициативе российской стороны за последний месяц. 19 апреля Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на предложение Путина, но не стал напрямую отвергать перемирие. В тот же день он сообщил, что Киев соглашается на прекращение боев в рамках перемирия.
По итогам остановки боев Путин заявил, что хотя опыт перемирия показал снижение военной активности, со стороны вооруженных сил Украины все же было отмечено 4900 нарушений. Зеленский также сообщал, что на некоторых участках фронта продолжались штурмовые действия РФ.