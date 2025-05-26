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Песков: удары ВС РФ по военным объектам Украины – ответ на атаки Киева

В последние недели ВСУ значительно нарастили агрессию
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Последние удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военным целям на Украине являются ответом на массированные атаки Киева по мирным объектам в России, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, разумеется, является [ответной реакцией]. Об этом уже говорилось неоднократно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, российские власти видят, «как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ответ ВС РФ наносят удары по военным целям.

Согласно данным Минобороны РФ, ночью 26 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Отмечалось, что были поражены все назначенные объекты. Предыдущей ночью, 25 мая, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

В последние недели Киев значительно чаще стал пытаться атаковать российскую территорию при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ночь на 26 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами РФ 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки беспилотников были отражены в Брянской (31), Белгородской (16), Курской (11), Тульской (девять), Орловской (восемь) областях, Московском регионе (шесть). Кроме того, российские военные сбили пять БПЛА в Калужской области, четыре – в Ивановской, по два БПЛА в Рязанской и Владимирской, и по одному в Ярославской области и в Татарстане.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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