Песков: удары ВС РФ по военным объектам Украины – ответ на атаки Киева

Песков: удары ВС РФ по военным объектам Украины – ответ на атаки КиеваВ последние недели ВСУ значительно нарастили агрессию
Последние удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военным целям на Украине являются ответом на массированные атаки Киева по мирным объектам в России, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, разумеется, является [ответной реакцией]. Об этом уже говорилось неоднократно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, российские власти видят, «как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ответ ВС РФ наносят удары по военным целям.
Согласно данным Минобороны РФ, ночью 26 мая российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Отмечалось, что были поражены все назначенные объекты. Предыдущей ночью, 25 мая, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.
В последние недели Киев значительно чаще стал пытаться атаковать российскую территорию при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ночь на 26 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами РФ 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки беспилотников были отражены в Брянской (31), Белгородской (16), Курской (11), Тульской (девять), Орловской (восемь) областях, Московском регионе (шесть). Кроме того, российские военные сбили пять БПЛА в Калужской области, четыре – в Ивановской, по два БПЛА в Рязанской и Владимирской, и по одному в Ярославской области и в Татарстане.