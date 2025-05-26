Песков: удары ВС РФ по военным объектам Украины – ответ на атаки Киева

В последние недели Киев значительно чаще стал пытаться атаковать российскую территорию при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ночь на 26 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами РФ 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки беспилотников были отражены в Брянской (31), Белгородской (16), Курской (11), Тульской (девять), Орловской (восемь) областях, Московском регионе (шесть). Кроме того, российские военные сбили пять БПЛА в Калужской области, четыре – в Ивановской, по два БПЛА в Рязанской и Владимирской, и по одному в Ярославской области и в Татарстане.