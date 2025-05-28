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Путин заявил о необходимости равной и неделимой архитектуры безопасности

Подходы России в этом вопросе остаются неизменными
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Все страны должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет интересов и безопасности других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам Путина, за почти 15 лет форум «убедительно подтвердил свой значимый статус и авторитет». Участие в нем примут представители делегаций из многих стран. Ожидается насыщенная программа, а центральная дискуссия будет посвящена перспективам формирования новой архитектуры глобальной безопасности.

Глава государства подчеркнул необходимость преобразовать континент в пространство мира и стабильности, сделать его примером устойчивого экономического, социального и культурного развития. Фундаментом для создания такой системы безопасности могли бы стать Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие форматы сотрудничества, считает Путин. Президент отметил, что на встрече широко представлены государства Глобального Юга и Востока, которые «формируют мировое большинство, стремятся активнее влиять на региональные и международные процессы, отстаивают принцип суверенного равенства и права на собственную модель развития».

При выстраивании совместной работы нужно опираться на уроки прошлого, заявил российский лидер, упомянув 80-летие окончания Второй мировой войны, которое отмечается в этом году. Основы создания ООН были заложены благодаря опыту объединения стран «в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом», пониманию «колоссальной цены, заплаченной человечеством за мир и свободу», отметил президент. По его словам, в наши дни крайне важно беречь правду о событиях тех лет, противостоять попыткам переписать историю и подвергнуть сомнению решающий вклад советских народов в разгром нацистской Германии. Необходимо также пресекать героизацию нацистов и их пособников.

13-я международная встреча высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности, проходит в Национальном центре «Россия». Впервые за несколько лет в ней принимают участие представители США. Американская делегация представлена двумя сотрудниками посольства в Москве: советником по политическим и экономическим вопросам Эриком Джорданом и вторым секретарем Джереми Вентузо.

Центр «Россия» стал площадкой для 13-й международной встречи с 27 по 29 мая. Участие в мероприятии принимают делегации из 105 стран, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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