Путин заявил о необходимости равной и неделимой архитектуры безопасности

При выстраивании совместной работы нужно опираться на уроки прошлого, заявил российский лидер, упомянув 80-летие окончания Второй мировой войны, которое отмечается в этом году. Основы создания ООН были заложены благодаря опыту объединения стран «в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом», пониманию «колоссальной цены, заплаченной человечеством за мир и свободу», отметил президент. По его словам, в наши дни крайне важно беречь правду о событиях тех лет, противостоять попыткам переписать историю и подвергнуть сомнению решающий вклад советских народов в разгром нацистской Германии. Необходимо также пресекать героизацию нацистов и их пособников.