Бастрыкин: для украинских преступников нужен трибунал по типу Нюрнбергского

Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину привел детали расследования терактов на железной дороге. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. Под Брянском обломки моста упали на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще более 100 пострадали. Через несколько дней была подорвана железная дорога в Воронежской области, а в Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за заложенного под них взрывного устройства.