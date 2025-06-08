Бастрыкин: для украинских преступников нужен трибунал по типу Нюрнбергского

Бастрыкин: для украинских преступников нужен трибунал по типу НюрнбергскогоПо словам главы СК, Киев намеренно подорвал мост под Брянском, когда под ним ехал поезд
Теракты в нескольких российских регионах были совершены украинскими спецслужбами, необходимо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского, чтобы привлекать преступников к ответственности по законам военного времени, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину привел детали расследования терактов на железной дороге. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. Под Брянском обломки моста упали на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще более 100 пострадали. Через несколько дней была подорвана железная дорога в Воронежской области, а в Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за заложенного под них взрывного устройства.
По данным главы СК, при подрыве использовался блок управления Lora украинского производства. Устройство зафиксировало вибрации от приближающегося поезда и только после этого раздались эти взрывы. Экспертизы продолжаются, но первоначальные заключения, которые дали «наши взрывники, специалисты и Следственного комитета, и ФСБ России», подтверждают, что теракты провели спецслужбы Украины, подчеркнул Бастрыкин. По его словам, преступники целенаправленно обрушили мост и они знали, что к месту подрыва движется не военный состав.
В отношении высокопоставленных чиновников Украины, которые могут стоять за этими преступлениями, необходимо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского.
«Может быть, международный трибунал с участием других государств, и по примеру Нюрнбергского трибунала привлекать их к уголовной ответственности по законам военного времени, по законам международного права и квалифицировать их преступления как преступления против мира, человечества и военные преступления», – сказал Бастрыкин.
Он напомнил, что именно так квалифицировал Нюрнбергский процесс деяния высокопоставленных фашистов. Бастрыкин подчеркнул, что фигуранты дела будут объявлены в международный розыск, хотя Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. По его данным, в новых регионах многие украинские чиновники уже находятся в местах лишения свободы, всего речь идет о «сотнях человек», против которых заведены уголовные дела.
Следственный комитет России ранее признал подрывы в Брянской и Курской областях терактами. Как рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель СК, в Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства, а в Курской – пять.