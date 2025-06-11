Турчак в годовщину назначения главой Республики Алтай тасует правительство

Турчак в годовщину назначения главой Республики Алтай тасует правительствоФормирование нового кабмина актуализирует экс-главу генсовета ЕР в федеральной повестке
Глава Республики Алтай Андрей Турчак начал перестановки в региональном кабмине после внесения изменений в конституцию региона, в соответствии с которыми кандидаты на посты всех членов правительства должны согласовываться с депутатами госсобрания. После подписания 9 июня указа об отставке кабмина он назначил и. о. председателя правительства (это новая должность, до поправок в основной закон кабмин Республики Алтай находился в прямом подчинении у главы субъекта) вице-премьера Александра Прокопьева, который в 2024 г. досрочно сложил полномочия депутата Госдумы и переехал в Горно-Алтайск.
Уроженец Алтайского края Прокопьев приходится сыном основательнице фармацевтической компании «Эвалар» (по данным на 2024 г., занимает наибольшую долю рынка БАДов в России в денежном выражении – 14,5%) Ларисе Прокопьевой. До избрания депутатом Госдумы в 2011 г. он работал директором по стратегическому развитию «Эвалара».
И. о. вице-премьера назначен экс-глава комитета по контролю и надзору Владислав Челтугашев, и. о. вице-премьера по экономике – Ирина Петровская, ранее занимавшая должность замминистра экономического развития республики. Также Турчак внес в региональный парламент на согласование кандидатуры первого зампреда правительства Эжера Малчинова, вице-премьеров Адара Сумина, Антона Черникова, Ольги Завьяловой, Дмитрия Хубезова (глава комитета Госдумы по охране здоровья в 2021–2023 гг.) и Владимира Полетаева (член Совета Федерации в 2014–2024 гг.). В случае положительного решения госсобрания по этим кандидатурам перечисленные чиновники сохранят свои посты в региональном кабмине. Сессия парламента, на которой будут рассмотрены внесенные главой региона кандидатуры, запланирована на 24 июня. Руководитель администрации главы республики Максим Жаворонков и полпред в госсобрании Михаил Маргачев также продолжат свою работу в статусе членов правительства, уточнил Турчак.
Инициированные главой Республики Алтай поправки в конституцию были приняты региональным парламентом 24 апреля (33 голоса «за», один – «против»). Представляя их несколькими днями ранее ветеранам государственной и муниципальной службы, Турчак заявил, что разделение постов главы республики и председателя правительства (ключевое, по его словам, изменение) «необходимо для более эффективного управления и полноценного представительства интересов республики в Москве». Глава региона заявлял тогда, что с учетом ставки одного из первых зампредов правительства, которая была убрана, «это не потребует дополнительных расходов и нагрузки на наш бюджет».
Новый порядок формирования кабмина (по согласованию с депутатами) по замыслу Турчака «повысит ответственность кабинета министров, которые, по сути, станут подотчетны депутатам госсобрания». «Они, в свою очередь, будут нести солидарную ответственность за работу министров», – заявлял он 16 апреля. Исключение составят председатели комитетов (их в Республике Алтай три) и инспекции по госохране объектов культурного наследия.
В регионе формируется сценарий «политический губернатор – экономический (хозяйственный) премьер», говорит политолог Александр Кынев. «Очевидна цель [Турчака] – иметь максимально широкие элитные опоры. Это закрепление некой новой внутриэлитной конфигурации с опорой на часть местных групп и явные посылы на возможное возвращение [главы республики на федеральный уровень], потому что Прокопьев на посту премьера может восприниматься как преемник», – считает он. Тренд на усиление полномочий парламента Кынев считает позитивным.
Турчак был назначен врио главы Республики Алтай 4 июня 2024 г., избрался на выборах 8 сентября с результатом 74,09% голосов. До назначения он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, был секретарем генсовета «Единой России».
Как минимум, перестановки в кабмине Республики Алтай актуализировали Турчака в повестке, к тому же за время работы в регионе на федеральном уровне не сложилось однозначной репутации успешности или неудачливости его губернаторства (как и не появилось консенсусного объяснения причин его командировки в Горно-Алтайск), говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому у Турчака появляется больше времени и на презентацию своей результативности, и на лоббистскую активность, и на тестирование того, может ли он постепенно активизировать присутствие на федеральной сцене», – сказал эксперт «Ведомостям».