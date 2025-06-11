Турчак в годовщину назначения главой Республики Алтай тасует правительство

Как минимум, перестановки в кабмине Республики Алтай актуализировали Турчака в повестке, к тому же за время работы в регионе на федеральном уровне не сложилось однозначной репутации успешности или неудачливости его губернаторства (как и не появилось консенсусного объяснения причин его командировки в Горно-Алтайск), говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому у Турчака появляется больше времени и на презентацию своей результативности, и на лоббистскую активность, и на тестирование того, может ли он постепенно активизировать присутствие на федеральной сцене», – сказал эксперт «Ведомостям».