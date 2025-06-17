Почему в Госдуме хотят отклонить Избирательный кодекс, предложенный КПРФ

Ни одни выборы не проводились по тем же правилам, что предыдущие, и «все эти правила менялись в пользу действующей власти, и все изменения не способствовали прозрачности выборов», заявил на комитете депутат Денис Парфенов (КПРФ). «Я как московский депутат видел в 2021 г., как победу нескольких наших товарищей увели у нас из-под носа», – сказал он. Его попытались прервать Крашенинников и единоросс Дмитрий Вяткин (за авторством последнего вносится большинство поправок в избирательное законодательство), попросив говорить не политическими лозунгами, а рассказывать о кодексе. На это Парфенов ответил, что без предыстории непонятно, почему коммунисты предлагают принять кодекс.