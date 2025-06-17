Почему в Госдуме хотят отклонить Избирательный кодекс, предложенный КПРФ

Почему в Госдуме хотят отклонить Избирательный кодекс, предложенный КПРФКоммунисты предложили смягчить выборное законодательство – облегчить регистрацию кандидатов на выборах и усложнить их снятие
Комитет Госдумы по госстроительству 16 июня предложил отклонить проект Избирательного кодекса, который разработали депутаты КПРФ. Коммунисты внесли его в нижнюю палату еще 22 февраля 2023 г. Председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») пояснил, что на пленарное заседание законопроект могут вынести в июне-июле, т. е. до окончания весенней сессии.
Первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) на комитете рассказал о кодексе, который подготовили он и его коллеги по фракции. По словам депутата, его цель – обеспечить демократизацию избирательного законодательства и соблюдение прав граждан, устранить пробелы и дублирование норм.
В кодексе предлагается сохранить смешанную избирательную систему (когда из 450 парламентариев половина избирается по спискам, половина – по одномандатным округам), отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), муниципального фильтра на губернаторских выборах и от технологий вроде «паровозов» (когда известные деятели включаются в списки на выборах, но после отказываются от мандатов). Предлагается сделать обязательным видеонаблюдение, агитацию проводить в уведомительном порядке. Кандидаты же, согласно кодексу, должны принимать личное участие в теледебатах, а не присылать вместо себя доверенных лиц.
Член комитета Александр Тетердинко («Единая Россия») заявил, что все предложенные в проекте кодекса нормы делятся на четыре группы. Первая – то, что уже сейчас есть в законодательстве. Вторая – то, что Госдума уже отклоняла (вроде установления единого дня голосования в марте и отмены муниципального фильтра). Третья – нормы, которые прямо противоречат тем законам, которые Госдума недавно приняла (вроде отказа от ДЭГ). Четвертая – новеллы, которые Госдума еще не рассматривала, «но с которыми невозможно согласиться», отметил Тетердинко (к примеру, допуск до выборов тех, кто был осужден по экстремистским статьям). Поэтому единоросс предложил рекомендовать Госдуме отклонить этот законопроект.
Ни одни выборы не проводились по тем же правилам, что предыдущие, и «все эти правила менялись в пользу действующей власти, и все изменения не способствовали прозрачности выборов», заявил на комитете депутат Денис Парфенов (КПРФ). «Я как московский депутат видел в 2021 г., как победу нескольких наших товарищей увели у нас из-под носа», – сказал он. Его попытались прервать Крашенинников и единоросс Дмитрий Вяткин (за авторством последнего вносится большинство поправок в избирательное законодательство), попросив говорить не политическими лозунгами, а рассказывать о кодексе. На это Парфенов ответил, что без предыстории непонятно, почему коммунисты предлагают принять кодекс.
«Выборы – это система, заточенная на определение лучших. Политическая конкуренция в дальнейшем предполагает и экономическую конкуренцию, и управленческую конкуренцию, когда выбираются лучшие из лучших», – заявил депутат Алексей Куринный (КПРФ). Крашенинников вновь призвал к порядку, на что коммунист заметил, что не нарушает норм регламента.
Кодекс меняет процедурные моменты на выборах – например, правила предвыборной агитации, которая дает всем кандидатам равные права, добавил Куринный. К примеру, по его словам, в КПРФ не против использования новых технологий, но только тех, которые поддаются контролю. Коммунист Артем Прокофьев говорил о том, что все последние годы шло усложнение процедур выдвижения кандидатов на выборах и облегчение снятия их с выборов.
Зампред комитета по госстроительству Сардана Аксентьева («Новые люди») заявила, что, несмотря на отдельные замечания к законопроекту, «Новые люди» поддержат эту инициативу, поскольку она направлена на систематизацию и демократизацию избирательного законодательства.
Крашенинников согласился, что избирательное законодательство является «динамичным». «И то, что оно меняется перед выборами каждый раз, – это безобразие. Но мы кодифицируем законодательство, когда регулирование понятно, кодексы не несут изменений. Как вы можете кодифицировать избирательное законодательство, когда у вас все замерзает или тает в руках», – заметил философски Крашенинников, имея в виду частоту изменений. Кроме того, избирательное законодательство регулируется разным уровнем законов: референдумы – федеральными конституционными законами, выборы – федеральными законами, есть и субъектовое законодательство.
Завершил он тем, что законопроект будет вынесен на пленарное заседание в конце июня – июле. Законопроект поддержали на комитете депутаты КПРФ и «Новых людей», единороссы выступили против.