Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Возможен ли прорыв в армяно-турецких отношениях

Никол Пашинян совершит исторический визит в Турцию
Нурлан Гасымов
Глеб Мишутин
Никол Пашинян и Реджеп Эрдоган уже встречались лично, но не в ходе отдельного визита армянского лидера в Турцию
Никол Пашинян и Реджеп Эрдоган уже встречались лично, но не в ходе отдельного визита армянского лидера в Турцию / Turkish Presidency Press Office / AFP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня совершит первый визит в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом и нормализации армяно-турецких отношений, сообщили пресс-службы лидеров двух стран. Хотя Анкара одной из первых признала независимость постсоветской республики в 1991 г., между этими государствами до сих пор не установлены дипломатические отношения, а армяно-турецкая граница более 30 лет остается закрытой.

О готовящемся визите армянского премьера в Турцию сообщил местным журналистам еще 17 июня спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, переговоры в Анкаре состоятся по приглашению Эрдогана и на них лидеры обсудят региональные проблемы, чтобы «полностью нейтрализовать риски новой войны» между Арменией и Азербайджаном – союзным Турции государством, передавало Armenpress. На следующий день эту информацию подтвердил и сам Пашинян на брифинге в парламенте, добавив, что по итогам встречи стороны подготовят совместное заявление для прессы. Перед визитом Пашиняна, 19 июня, Турцию также посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С первых лет независимости Армении между Ереваном и Анкарой сложились непростые отношения. Во-первых, Турция практически сразу поддержала Азербайджан в Первой карабахской войне (1992–1994 гг.), а после захвата армянскими вооруженными силами в апреле 1993 г. Кельбаджарского района вдоль армяно-азербайджанской границы страна и вовсе разорвала торговые и дипломатические связи с Арменией и закрыла армяно-турецкую границу. Во-вторых, не первое десятилетие Ереван добивается международного признания трагических событий на востоке Османской империи в 1915 г. геноцидом армянского народа, что вызывает раздражение у турецкой стороны.

Первые робкие попытки нормализации армяно-турецких отношений произошли в 2008 и 2009 гг., когда тогдашние президенты Абдулла Гюль и Серж Саргсян обменялись визитами во время игры их национальных команд в отборочной стадии чемпионата мира по футболу. После этого в Цюрихе они подписали протоколы, предполагающие открытие армяно-турецкой границы. Впоследствии этот процесс вошел в историю как «футбольная дипломатия». Но протоколы так и не были ратифицированы в парламентах обеих стран. В последующие годы Эрдоган (тогда он был премьер-министром) неоднократно в качестве условия для ратификации документа ставил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. А в марте 2018 г. армянская сторона и вовсе аннулировала Цюрихские протоколы.

На следующем этапе премьер Пашинян и президент Эрдоган впервые очно встретились в октябре 2022 г. в Праге во время заседания Европейского политического сообщества после Второй карабахской войны 2020 г., где азербайджанские войска одержали победу и отвоевали большую часть оспариваемой армянской стороной территории. А в июне 2023 г. армянский премьер впервые посетил Турцию, чтобы принять участие в третьей инаугурации президента Эрдогана. В феврале того же года Анкара даже на время открыла свою границу с Арменией, чтобы позволить Еревану направить гуманитарные грузы в пострадавшие от землетрясения районы Турции.

В Турции Пашинян в первую очередь попытается убедить турецкую сторону поучаствовать в инвестиционных и экономических проектах в Армении, говорит кавказовед Артур Атаев. Для Еревана эти переговоры могут стать вопросом физического выживания в условиях региональной турбулентности и нового витка ирано-израильского противостояния, когда Тегеран рискует выпасть из пула надежных партнеров для сотрудничества, отмечает эксперт. В этих условиях, продолжает Атаев, вопросы экономического развития в Армении давно вытеснили из армянской повестки проблему международного признания геноцида армян.

Процесс нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном занимает особое место в политике Пашиняна, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. По его словам, армянский премьер в диалоге с азербайджанскими властями готов идти на болезненные уступки, в том числе в вопросе Карабаха, что вызывает одобрение со стороны как Баку, так и Анкары. Эксперт не исключил встречных уступок с турецкой стороны при нормальном течении переговоров, учитывая, что армянские власти на нынешнем этапе не готовы педалировать исторические события в Османской империи в период Первой мировой войны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных