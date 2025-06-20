Возможен ли прорыв в армяно-турецких отношениях

Возможен ли прорыв в армяно-турецких отношенияхНикол Пашинян совершит исторический визит в Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня совершит первый визит в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом и нормализации армяно-турецких отношений, сообщили пресс-службы лидеров двух стран. Хотя Анкара одной из первых признала независимость постсоветской республики в 1991 г., между этими государствами до сих пор не установлены дипломатические отношения, а армяно-турецкая граница более 30 лет остается закрытой.
О готовящемся визите армянского премьера в Турцию сообщил местным журналистам еще 17 июня спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, переговоры в Анкаре состоятся по приглашению Эрдогана и на них лидеры обсудят региональные проблемы, чтобы «полностью нейтрализовать риски новой войны» между Арменией и Азербайджаном – союзным Турции государством, передавало Armenpress. На следующий день эту информацию подтвердил и сам Пашинян на брифинге в парламенте, добавив, что по итогам встречи стороны подготовят совместное заявление для прессы. Перед визитом Пашиняна, 19 июня, Турцию также посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
С первых лет независимости Армении между Ереваном и Анкарой сложились непростые отношения. Во-первых, Турция практически сразу поддержала Азербайджан в Первой карабахской войне (1992–1994 гг.), а после захвата армянскими вооруженными силами в апреле 1993 г. Кельбаджарского района вдоль армяно-азербайджанской границы страна и вовсе разорвала торговые и дипломатические связи с Арменией и закрыла армяно-турецкую границу. Во-вторых, не первое десятилетие Ереван добивается международного признания трагических событий на востоке Османской империи в 1915 г. геноцидом армянского народа, что вызывает раздражение у турецкой стороны.
Первые робкие попытки нормализации армяно-турецких отношений произошли в 2008 и 2009 гг., когда тогдашние президенты Абдулла Гюль и Серж Саргсян обменялись визитами во время игры их национальных команд в отборочной стадии чемпионата мира по футболу. После этого в Цюрихе они подписали протоколы, предполагающие открытие армяно-турецкой границы. Впоследствии этот процесс вошел в историю как «футбольная дипломатия». Но протоколы так и не были ратифицированы в парламентах обеих стран. В последующие годы Эрдоган (тогда он был премьер-министром) неоднократно в качестве условия для ратификации документа ставил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. А в марте 2018 г. армянская сторона и вовсе аннулировала Цюрихские протоколы.
На следующем этапе премьер Пашинян и президент Эрдоган впервые очно встретились в октябре 2022 г. в Праге во время заседания Европейского политического сообщества после Второй карабахской войны 2020 г., где азербайджанские войска одержали победу и отвоевали большую часть оспариваемой армянской стороной территории. А в июне 2023 г. армянский премьер впервые посетил Турцию, чтобы принять участие в третьей инаугурации президента Эрдогана. В феврале того же года Анкара даже на время открыла свою границу с Арменией, чтобы позволить Еревану направить гуманитарные грузы в пострадавшие от землетрясения районы Турции.
В Турции Пашинян в первую очередь попытается убедить турецкую сторону поучаствовать в инвестиционных и экономических проектах в Армении, говорит кавказовед Артур Атаев. Для Еревана эти переговоры могут стать вопросом физического выживания в условиях региональной турбулентности и нового витка ирано-израильского противостояния, когда Тегеран рискует выпасть из пула надежных партнеров для сотрудничества, отмечает эксперт. В этих условиях, продолжает Атаев, вопросы экономического развития в Армении давно вытеснили из армянской повестки проблему международного признания геноцида армян.
Процесс нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном занимает особое место в политике Пашиняна, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. По его словам, армянский премьер в диалоге с азербайджанскими властями готов идти на болезненные уступки, в том числе в вопросе Карабаха, что вызывает одобрение со стороны как Баку, так и Анкары. Эксперт не исключил встречных уступок с турецкой стороны при нормальном течении переговоров, учитывая, что армянские власти на нынешнем этапе не готовы педалировать исторические события в Османской империи в период Первой мировой войны.