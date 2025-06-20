Возможен ли прорыв в армяно-турецких отношениях

Первые робкие попытки нормализации армяно-турецких отношений произошли в 2008 и 2009 гг., когда тогдашние президенты Абдулла Гюль и Серж Саргсян обменялись визитами во время игры их национальных команд в отборочной стадии чемпионата мира по футболу. После этого в Цюрихе они подписали протоколы, предполагающие открытие армяно-турецкой границы. Впоследствии этот процесс вошел в историю как «футбольная дипломатия». Но протоколы так и не были ратифицированы в парламентах обеих стран. В последующие годы Эрдоган (тогда он был премьер-министром) неоднократно в качестве условия для ратификации документа ставил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. А в марте 2018 г. армянская сторона и вовсе аннулировала Цюрихские протоколы.