О чем Владимир Путин говорил с генеральным секретарем ОПЕК

Аль-Гайсу приятно было услышать о деполитизированном характере ОПЕК, поскольку это основная цель организации. По его словам, ОПЕК хочет деполитизировать нефть как товар и деполитизировать саму организацию, потому что она отвечает за «30% энергобаланса в мире». «Наш прогноз до 2050 г. следующий: 30% будет приходиться в энергобалансе на нефть, и именно поэтому в ОПЕК с поддержкой России нам удастся поддерживать баланс на глобальных рынках. Мы будем создавать все стимулы для инвестиций, что будет способствовать спросу на нефть. В этом году это 105 млн баррелей в сутки, и в 2050 г. это будет более 120 млн баррелей в сутки. Это огромный рост, и этому есть много причин», – сказал генсекретарь. Он поблагодарил за то, что Россия обращает внимание на прогнозы и те исследования, которые проводит организация. «Мы в наших прогнозах никогда не опираемся на идеологии. Некоторые западные государства внедряют идеологические принципы в свою статистику. Мы в ОПЕК этим не занимаемся», – сказал Аль-Гайс. На этом открытая часть встречи завершилась.