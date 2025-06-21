О чем Владимир Путин говорил с генеральным секретарем ОПЕК

О чем Владимир Путин говорил с генеральным секретарем ОПЕКВстреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом. В переговорах также участвовали вице-премьер Александр Новак и директор исследовательского отдела ОПЕК Айед Аль-Кахтани.
Путин поприветствовал Аль-Гайса на ПМЭФ, отметив, что тот не первый раз приезжает на форум. Однако впервые на форум Аль-Гайс приехал в качестве генерального секретаря ОПЕК. Президент отметил «не просто добрые, а деловые отношения» России с ОПЕК. «И в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на интересы, на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом», – сказал Путин, отметив, что так ОПЕК вносит большой вклад в стабильность мировой экономики.
Россия согласна с прогнозами, что потребность в энергоресурсах и в нефти будет оставаться на высоком уровне, а также с повышением добычи нефти странами ОПЕК – если сейчас это 103,5 млн баррелей в сутки, то в будущем 125 млн баррелей в сутки, заявил президент. Стратегия развития российского энергосектора опирается в значительной степени «и на ваши экспертные оценки», заметил Путин.
«Знаю, что вы пригласили на очередную сессию господина [Александра] Новака в Вену. Мы со своей стороны были бы рады вас видеть на традиционной Российской энергетической неделе в Москве. Мы будем проводить это мероприятие уже традиционно в октябре», – сказал президент. Он подчеркнул, что эта встреча важна тем, что можно обсудить не только взаимодействие России с ОПЕК, но и ситуацию на мировых энергетических рынках «в это непростое, прямо скажем, время».
Хайсам Аль-Гайс начал с того, что еще до того, как стал генсеком ОПЕК, «всегда чувствовал большое уважение, всегда восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене». Он поблагодарил Путина и Новака от имени «ОПЕК плюс» и ОПЕК, поскольку Россия поддерживала организации «в сохранении стабильности рынков в самые непростые времена за последнее время». «Сотрудничество с Российской Федерацией было действительно на впечатляющем уровне – на техническом уровне, на уровне министров. Я называю господина Александра Новака своим братом», – сказал Аль-Гайс.
Аль-Гайсу приятно было услышать о деполитизированном характере ОПЕК, поскольку это основная цель организации. По его словам, ОПЕК хочет деполитизировать нефть как товар и деполитизировать саму организацию, потому что она отвечает за «30% энергобаланса в мире». «Наш прогноз до 2050 г. следующий: 30% будет приходиться в энергобалансе на нефть, и именно поэтому в ОПЕК с поддержкой России нам удастся поддерживать баланс на глобальных рынках. Мы будем создавать все стимулы для инвестиций, что будет способствовать спросу на нефть. В этом году это 105 млн баррелей в сутки, и в 2050 г. это будет более 120 млн баррелей в сутки. Это огромный рост, и этому есть много причин», – сказал генсекретарь. Он поблагодарил за то, что Россия обращает внимание на прогнозы и те исследования, которые проводит организация. «Мы в наших прогнозах никогда не опираемся на идеологии. Некоторые западные государства внедряют идеологические принципы в свою статистику. Мы в ОПЕК этим не занимаемся», – сказал Аль-Гайс. На этом открытая часть встречи завершилась.
До этого на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что Россия может предложить больше нефти, отвечая на соответствующий вопрос модератора, журналиста Sky News Arabia Надима Котейша. Но дело не только в России, подчеркнул президент: «Мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок». Сейчас по имеющейся договоренности постепенно добыча наращивается, чтобы не создать дисбалансов на мировом рынке и обеспечить справедливые цены как для стран-производителей нефти, так и для стран-потребителей, заявил Путин. Конфликт Ирана (член ОПЕК) и Израиля привел к росту цен на нефть, напомнил он: «Многие страны, в том числе и страны Залива, могут нарастить эти поставки, добычу нарастить и поставки на мировой рынок увеличить. Но, повторю, мы это делаем, как правило, согласованно. Надеюсь, так оно и будет в этом смысле».