Реакция иностранных СМИ на атаки Ирана по американской базе в Катаре

«Иранские военные заявили, что в понедельник они нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после того, как по всей столице Катара были слышны взрывы, последовавшие за угрозой Тегерана нанести ответный удар за авиаудары США по его ядерным объектам. Иран, которого Вашингтон предупредил, что в случае ответных действий он столкнется с масштабными военными действиями США, проинформировал США по двум дипломатическим каналам за несколько часов до нападения, а также власти Катара».