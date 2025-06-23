Реакция иностранных СМИ на атаки Ирана по американской базе в Катаре

Реакция иностранных СМИ на атаки Ирана по американской базе в КатареОтдельную роль в причинах эскалации в регионе издания отдают США
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам в Катаре. Главной целью стала авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный узел присутствия американских ВВС в регионе.
Корпус стражей исламской революции официально подтвердил проведение операции, заявив, что удары стали ответом на недавние действия США против иранских ядерных объектов. Как указано в заявлении, операция под названием «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе») была санкционирована Высшим советом национальной безопасности ИРИ и проведена под руководством штаба «Хатам аль-Анбия». По словам иранской стороны, атака носила разрушительный характер и была направлена на ключевые объекты американской военной инфраструктуры.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на прошедшие атаки.
«Иранские военные заявили, что в понедельник они нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре после того, как по всей столице Катара были слышны взрывы, последовавшие за угрозой Тегерана нанести ответный удар за авиаудары США по его ядерным объектам. Иран, которого Вашингтон предупредил, что в случае ответных действий он столкнется с масштабными военными действиями США, проинформировал США по двум дипломатическим каналам за несколько часов до нападения, а также власти Катара».
«О ракетном ударе Ирана стало известно заранее, что позволяет предположить, что Тегеран намеревался продемонстрировать символическую силу, одновременно предлагая способ деэскалации после авиаударов США в минувшие выходные».
«Мы ждали, что президент Трамп прокомментирует нападение Ирана на американскую базу в Катаре, но первое сообщение президента в социальных сетях после ударов – это жалоба на то, что СМИ скептически отнеслись к его заявлению о том, что ядерные объекты Ирана были "полностью уничтожены". Трамп раскритиковал CNN, ABC и NBC, назвав их "негодяями"».
«Научный сотрудник Института СМИ "Аль-Джазира" Ликаа Маки говорит, что США смогут противостоять иранским атакам на свои базы без ответных действий, если они не приведут к жертвам. Он отметил, что у Ирана по-прежнему есть большое количество высокообогащенного урана, а также ядерные технологии».
«Иран пообещал отомстить за субботний удар США по его ядерным объектам – и теперь он это сделал. Более 24 часов мир ждал, что предпримет Иран. Теперь, когда Иран начал действовать, внимание снова переключится на американского президента. Если ущерб будет незначительным, Трамп может придержать коней в надежде, что иранцы теперь будут готовы к серьезным переговорам».
«Духовные лидеры иранского режима теперь рискуют развязать войну с двумя превосходящими их в военном отношении противниками – США и Израилем».