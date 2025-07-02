«Кто истинный жириновец, никого не волнует». Что ждет ЛДПР после изгнания Нилова

ЛДПР переживала много исключений еще с тех времен, когда она называлась ЛДПСС, вспоминает политолог Алексей Макаркин. «Еще во времена Советского Союза из партии было исключено сразу несколько ее руководителей, чьи имена сейчас уже никому ничего не будут говорить. А фамилия Жириновского говорит», – сказал он «Ведомостям». Особенностями ЛДПР, по словам Макаркина, являлись лидерская роль Жириновского и тот факт, что последний был держателем партийного бренда. «То же самое и сейчас. Единственное – у Слуцкого нет той харизмы, которая была у Жириновского. Но Слуцкий – держатель бренда», – говорит эксперт. По словам Макаркина, и Слуцкий, и Нилов апеллировали к образу Жириновского, подчеркивая, что это они его наследники. «Но обычных избирателей это мало интересует. Для них Жириновский – это ЛДПР, а ЛДПР – это Жириновский. Кто истинный жириновец, никого не волнует», – сказал он «Ведомостям».