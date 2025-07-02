«Кто истинный жириновец, никого не волнует». Что ждет ЛДПР после изгнания Нилова

«Кто истинный жириновец, никого не волнует». Что ждет ЛДПР после изгнания НиловаКонфликт не повлияет на базовый электорат, но расширит свободу маневра при формировании списков в Госдуму
Внутрипартийный конфликт в ЛДПР, публично проявившийся в том числе в виде исключения члена партии с 1997 г. главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вряд ли окажет существенное влияние на расклады перед выборами в Госдуму 2026 г., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Несмотря на то что ситуация фрустрировала некоторых региональных игроков, на думских выборах все решают федеральные доминанты, говорит политолог Константин Калачев. «Если конфликты рассосутся уже в этом году, к следующему году все о них забудут. Поэтому вопрос: будет Леонид Слуцкий отрезать хвост по частям или отрубит сразу? Большая чистка сейчас была бы логичной. Чтобы войти в следующий год с контролируемой внутрипартийной ситуацией», – сказал он «Ведомостям».
ЛДПР активизировала зачистку региональных отделений еще в 2024 г., «Ведомости» писали об этом 3 октября. На тот момент за год сменилось порядка 10 координаторов, новая волна перестановок стартовала после региональных выборов. Наличие достаточного количества дееспособных региональных отделений – это инфраструктурный фактор, который надо иметь в виду в контексте выборов в Госдуму, говорит президент ФоРГО Константин Костин: «Итог федеральной кампании – это сумма результатов региональных групп». Ситуация с Ниловым, по его мнению, заметного влияния на базовый электорат ЛДПР не окажет. «И причина этого одна: ЛДПР – это партия не Нилова, [министра спорта России Михаила] Дегтярева и даже пока не [председателя] Слуцкого. Это партия [покойного лидера Владимира] Жириновского. И так будет еще достаточно долго. Тем более что нынешнее руководство сделало образ вождя главным агитационным инструментом», – сказал Костин «Ведомостям».
Опрошенные «Ведомостями» члены ЛДПР в регионах скорее негативно отнеслись к исключению Нилова. Глава партийной фракции в народном хурале Бурятии экс-координатор республиканского отделения Сергей Дорош сказал «Ведомостям», что «большинство [партийцев] не понимают, почему так происходит». «Один из старейших и самых эффективных депутатов был исключен по непонятным причинам», – говорит Дорош. По словам депутата, на этом фоне в Бурятии некоторые его коллеги пишут заявления о выходе из партии. Аналогичные настроения и в Крыму, подтвердили «Ведомостям» бывшие члены ЛДПР Олег Пихтерев (экс-координатор), Сергей Ерхан и Николай Волков. «Ситуация очень печальная. Мы любим эту партию, но в ней избавляются от людей, которые были преданы идеям Жириновского», – сказал «Ведомостям» последний.
ЛДПР переживала много исключений еще с тех времен, когда она называлась ЛДПСС, вспоминает политолог Алексей Макаркин. «Еще во времена Советского Союза из партии было исключено сразу несколько ее руководителей, чьи имена сейчас уже никому ничего не будут говорить. А фамилия Жириновского говорит», – сказал он «Ведомостям». Особенностями ЛДПР, по словам Макаркина, являлись лидерская роль Жириновского и тот факт, что последний был держателем партийного бренда. «То же самое и сейчас. Единственное – у Слуцкого нет той харизмы, которая была у Жириновского. Но Слуцкий – держатель бренда», – говорит эксперт. По словам Макаркина, и Слуцкий, и Нилов апеллировали к образу Жириновского, подчеркивая, что это они его наследники. «Но обычных избирателей это мало интересует. Для них Жириновский – это ЛДПР, а ЛДПР – это Жириновский. Кто истинный жириновец, никого не волнует», – сказал он «Ведомостям».
По мнению Макаркина, бренд ЛДПР будет дополнительно раскручиваться в преддверии выборов в Госдуму в связи с тем, что в 2026 г. будет отмечаться 80 лет со дня рождения Жириновского. 6 ноября 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне дня рождения основателя ЛДПР. Руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). «Много Жириновского будет на телевидении, так что у ЛДПР появится возможность побороться за второе место [на выборах в Госдуму]», – прогнозирует Макаркин. К весу партийного бренда могут существенно добавить информационная кампания и успешная работа территориальных групп, считает Костин. «И если с медиаактивностью у ЛДПР сейчас явное преимущество, то по второму фактору ситуация как минимум равная [с КПРФ]», – сказал президент ФоРГО «Ведомостям».
ЛДПР уже стала второй политической силой в России, уверен ее лидер Слуцкий. «На выборах 2024 г. ЛДПР получила 1000 мандатов, это почти на 200 мандатов больше, чем у КПРФ. Теперь мы планируем сформировать вторую по численности фракцию в Госдуме девятого созыва», – сказал он «Ведомостям».
По словам Слуцкого, «ЛДПР меняется, становится более профессиональной и эффективной, люди это видят, и этот результат – рост доверия людей к нам – мы планируем зафиксировать и в 2025, и в 2026 гг.». ЛДПР объявила старт предвыборной кампании 25 апреля, в 79-ю годовщину рождения Жириновского, добавил он. «ЛДПР не из тех партий, которые активизируются лишь накануне выборов. Мы не живем одним электоральным циклом и не прекращаем активно работать, регулярно ездим по стране, встречаемся с жителями регионов, слушаем их, помогаем», – заявил Слуцкий.
Руководство ЛДПР настроено на то, чтобы сохранить партийный бренд, считая, что его единственным активом был Жириновский, а все остальное наполнение было не так принципиально, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Кроме того, выдавливание старой гвардии расширяет свободу маневра при формировании будущих партийных списков. Но эта схема выглядит работоспособной только при административных гарантиях прохождения 5%-ного барьера», – сказал эксперт «Ведомостям».