Роскомнадзор ожидает увеличения числа DDoS-атак перед ЕДГ-2025

В I квартале 2025 г. лидером по количеству атак были банки, на которые пришлось 33% всех DDoS-атак, на втором месте телеком – 31%, 15% атак пришлось на госструктуры, говорит директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. Наибольший рост числа атак, по его словам, фиксировался в телекоме – на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Злоумышленники все чаще использовали тактику многовекторных ковровых атак, когда вредоносный трафик идет по множеству IP-адресов одновременно при относительно небольшой нагрузке на отдельно взятый IP-адрес. Также в 2025 г. все чаще встречаются интеллектуальные DDoS-атаки, когда их вектор меняется, в случае если не удается пробить защиту и добиться недоступности сервисов. Кроме того, хакеры все чаще использовали специфические цепочки пакетов, включая атаки на DNS», – рассказал Хлебунов «Ведомостям».