«Через русский язык мы узнали мировой прогресс»: взгляды Нурсултана Назарбаева

«Через русский язык мы узнали мировой прогресс»: взгляды Нурсултана НазарбаеваПервый президент Казахстана отмечает 85-летие
6 июля исполнилось 85 лет Нурсултану Назарбаеву. Он руководил Казахстаном более 30 лет: сначала как первый секретарь республиканской Компартии, затем – как президент Казахской ССР, а после, вплоть до 2019 г., – как первый президент независимой страны. В 2010-м Назарбаев получил особый титул – Елбасы (с казах. – «Лидер нации»), но через 13 лет по решению Конституционного суда утратил его. Мысли и высказывания политика – в подборке «Ведомостей».
О жизненном бумеранге
«Это очень противно, когда ты человеку доверяешь на сто процентов, приближаешь, а он тебе в спину камнем бьет или еще чем-нибудь. Беспричинно. Ты ему сделал добро, сделал хорошо, а он тебе ответил черной такой ненавистью, что ли. Не прощаю, но забываю, стараюсь не помнить, потому что точно знаю, что предатель никогда спокойно не живет. Его изнутри гложет его предательство. Человек сделал тебе хорошо, а ты взял и предал его. И он очень плохо кончает. У предателей один путь, их я не прощаю».
Из документального фильма «Штрихи к портрету. Начало», 1 декабря 2020 г.
О неизменности Основного закона
«Все разговоры, чтобы влезть в Конституцию, изменять ее – это от дьявола».
Из выступления накануне Дня Конституции, 27 августа 2003 г.
О русском языке
«Мы не отойдем от кириллицы и не забудем русский язык и культуру. Это невозможно для казахов. Через русский язык мы узнали мировую культуру, мировой прогресс. Поэтому он с нами навсегда».
Во время встречи с жителями Шымкента, 27 апреля 2017 г.
Об опасности ядерного оружия
«Ядерное оружие – это казнь всего человечества. У девяти государств мира содержится 16 000 единиц ядерного оружия. Но даже половина процента ядерных арсеналов нарушит климат и вызовет глобальный голод. Это означает саморазрушение. Казахстан сделал свой выбор. Мы – последовательные сторонники ядерного разоружения и глобальной ядерной безопасности».
На церемонии открытия здания Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Астане, 29 августа 2017 г.
О персональной ответственности
«Изменись сначала сам, прежде чем критиковать. Правительство что-то не сделало, аким не такой. Ты спроси себя, а ты что сделал? Государство все делает. Если даже в деревне нет работы, тебе говорят: поедем в город, мы тебе дадим профессию. Сейчас первую рабочую профессию даем бесплатно, потом устраиваем на работу. А хочешь жить у себя – возьми микрокредит, сажай огород, расти скотину, продавай и живи. Что еще надо? То есть мы должны себе и детям своим сказать, что многое зависит от нас. Бесплатного нет – мы живем в рыночной экономике. Где находится бесплатный сыр, вы хорошо знаете. Если мы хотим, чтобы Казахстан и наша нация стала современной, то каждый должен начать с себя».
Из выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана, 26 апреля 2017 г.
О гибкости бизнеса
Мы должны разъяснять: не на гигантских предприятиях, а на малых и средних предприятиях создается экономика любого государства. И это экономика гибкая – сегодня ты шьешь сапоги, завтра надо шить платья, потому что сапоги перестали покупать. Сегодня выпускаешь автомобили, а завтра тебе надо делать станки. Гибкость малого бизнеса в этом заключается – он может в любых случаях ответить на потребность потребителя».
Из интервью телеканалам «Мир», «Хабар» и «Казахстан», 17 марта 2017 г.
О соседстве с Россией
«Когда вы спрашиваете, какая внешняя политика Казахстана, – мы ведем разновекторную политику сотрудничества со всеми государствами мира. Приоритет, безусловно, – Россия, потому что мы очень сильно экономически завязаны с Россией, наше сырье перерабатывают на российских заводах. Я думаю, любое государство с таким соседом будет нормально работать. И мы работаем на основе договора "О вечной дружбе и сотрудничестве с Россией". И никаких политических и экономических проблем у нас не существует с ней – мы работаем как равноправные государства. Россия тоже переболела период ухода от империи. Сейчас пришли новые люди, которые по-новому начинают понимать».
О толерантности
«Если вдруг однажды утром проснемся и окажемся все на одно лицо, похожие друг на друга как две капли воды. Но человек есть человек, к обеду найдет недостаток. Толерантность как раз, на простом языке, заключается в том, что если ты к обеду замечаешь, что что-то тебе не нравится, не надо это сейчас выкладывать, высказывать, выяснять отношения. Ты пойми его, прими, как есть, промолчи».
Из выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню благодарности, 1 марта 2016 г.
О базовых установках
«Сельская жизнь учит трудолюбию с самого детства, представить себе сегодня городского мальчика 8 лет копающегося в огороде, поливающего, убирающего или ухаживающего за скотом, трудно. А мы с сельские дети, этому научились. Поэтому первое, чему учит село – трудиться и видеть тяжелый труд своих родителей и воспитываться на этом».
Из фильма «Назарбаев. Live», 5 июля 2013 г.
О казахстанской демократии
«Я бы хотел сделать демократию, как в Америке, но где взять столько американцев в Казахстане?»
Из интервью Reuters, 28 марта 2008 г.
О первичности экономики
«Мне представляется, СССР погубило то, что, как казалось его лидерам, было у них полностью под контролем, а именно: экономика. Да, мы обладали ядерным оружием, да, население было покорно власти, но мало кто думал о том, что экономика – это наука со своими законами… Я работал в этой экономике, чувствовал ее слабеющее дыхание. Однако невозможно было исправить ситуацию отдельными, пусть даже правильными решениями, менять надо было саму экономическую систему».
Из интервью газете «Век», 31 марта 2000 г.
О сменяемости власти
«Руководитель не должен десятилетиями занимать один и тот же высокий пост. Нет той мобильности. Желание "казаться" на своем месте в конечном итоге создает ореол непогрешимости. Тут нужен временной ценз. И, само собой разумеется, гласность. Это лекарство от всех болезней. Вопрос состоит в моем искреннем убеждении, что любой авторитаризм в Казахстане – это путь в никуда».
Из интервью журналу «Дружба народов», 1987 г.
О межэтнических отношениях
«Как только один начинает говорить, что его нация лучше другой или его религия лучшей другой, тут начинаются самые ужасные вещи, которые мы наблюдаем во всем мире. Семья не без урода, всякое бывает. Но мы не должны на бытовые вещи обращать внимания. По-крупному строить нашу дружбу и доверие между собой».
Из выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню благодарности, 1 марта 2016 г.