«Через русский язык мы узнали мировой прогресс»: взгляды Нурсултана Назарбаева

«Изменись сначала сам, прежде чем критиковать. Правительство что-то не сделало, аким не такой. Ты спроси себя, а ты что сделал? Государство все делает. Если даже в деревне нет работы, тебе говорят: поедем в город, мы тебе дадим профессию. Сейчас первую рабочую профессию даем бесплатно, потом устраиваем на работу. А хочешь жить у себя – возьми микрокредит, сажай огород, расти скотину, продавай и живи. Что еще надо? То есть мы должны себе и детям своим сказать, что многое зависит от нас. Бесплатного нет – мы живем в рыночной экономике. Где находится бесплатный сыр, вы хорошо знаете. Если мы хотим, чтобы Казахстан и наша нация стала современной, то каждый должен начать с себя».