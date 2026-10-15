В Совете Федерации провели точечные перестановки

В Совете Федерации провели точечные перестановкиМноголетний глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко вернется к работе с различными уровнями власти
Сенатор Вячеслав Тимченко оставил пост председателя комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности, который занимал с 2019 г. Он перешел в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству и стал там первым заместителем председателя. Возглавляет один из ключевых комитетов СФ Андрей Клишас. Еще одним его первым замом вновь избран Артем Шейкин. Тимченко и Шейкин представляют в верхней палате региональные парламенты, которые переизбирали в 2026 г., – Кировской и Амурской областях соответственно.
Тимченко с 2003 по 2014 г. был депутатом Госдумы (во фракции «Единая Россия»), возглавлял комитет по местному самоуправлению. Также он избирался председателем Всероссийского совета местного самоуправления. В какой-то степени переход в другой комитет – это возвращение к прежней работе, соглашается Тимченко.
«С учетом изменения Конституции [и принятия закона «Об общих принципах организации публичной власти»] это наиболее реальная возможность участия в совершенствовании законодательной базы для развития различных уровней публичной власти – на муниципальном, региональном и федеральном уровне», – сказал сенатор «Ведомостям».
По словам Тимченко, работа в комитете по регламенту позволила ему «более глубоко» осознать роль верхней и нижней палат парламента в этом процессе. Сенатор напомнил, что на предыдущем посту он провел достаточно продолжительное время. «Но каждый человек должен развиваться и определять для себя новую вершину, новые приоритеты», – подчеркнул он.
Теперь уже бывший комитет Тимченко в СФ отвечает в том числе за подготовку регламентных норм, порядка организации деятельности верхней палаты и осуществляет контроль за их применением. Его председателем избран Владимир Джабаров, сенатор с 2009 г. До этого он был первым зампредом комитета СФ по международным делам и главой комиссии по защите государственного суверенитета. Пост в последней он сохранил.
Джабаров называет свое избрание руководителем другого комитета «плановой ротацией». «Ничего необычного нет», такое периодически бывает в СФ, отмечает он. «Мне ближе сейчас как раз комитет по организации парламентской деятельности, в том числе в плане использования возможностей для работы комиссии по защите государственного суверенитета», – сказал сенатор «Ведомостям».
На место Джабарова в комитет по международным делам пришли бывшие послы России в Великобритании Андрей Келин (от Мордовии) и во Франции Алексей Мешков (от Тверской обл.) – оба избраны первыми зампредами. Источник «Ведомостей», близкий к СФ, объясняет перемещения Джабарова и Тимченко в том числе необходимостью дать достойный статус новым сенаторам. «С послами это стандартная практика. СФ традиционно принимает к себе бывших послов – это не первый и не последний случай», – сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
5 октября в этом комитете уже произошла ротация, писали «Ведомости». Должностями председателя и первого заместителя председателя поменялись соответственно Григорий Карасин и Андрей Денисов. Вице-спикер верхней палаты Константин Косачев объяснял просьбу Карасина об освобождении от должности главы комитета желанием последнего «сосредоточиться на более концентрированных, скажем так, и целенаправленных участках работы комитета». Карасин до перехода в СФ был статс-секретарем – замглавы МИДа, Денисов в 2022 г. покинул должность посла России в Китае.
На заседании СФ 14 октября состоялось еще несколько назначений, но в основном руководящая конфигурация сохранилась. Например, первым зампредом комитета по экономической политике стал Игорь Тресков (представляет Московскую область), а Юлия Лазуткина (Пензенская обл.) избрана первым замом в комитете по социальной политике.
Представлены и ряд новых сенаторов: экс-депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев (Самарская обл.), Александр Лоренц (Белгородская обл.), Светлана Лукаш (Еврейская автономная область). В этот же день заксобрание Вологодской области снова делегировало в СФ Романа Маслова.