В Совете Федерации провели точечные перестановки

Сенатор Вячеслав Тимченко оставил пост председателя комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности, который занимал с 2019 г. Он перешел в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству и стал там первым заместителем председателя. Возглавляет один из ключевых комитетов СФ Андрей Клишас. Еще одним его первым замом вновь избран Артем Шейкин. Тимченко и Шейкин представляют в верхней палате региональные парламенты, которые переизбирали в 2026 г., – Кировской и Амурской областях соответственно.