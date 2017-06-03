Самые богатые партии страны

Андрей Гордеев / Ведомости

Первое место в рейтинге самых богатых партий занимает «Единая Россия». В 2016 г. она заработала 8,23 млрд руб. Из них чуть больше 3,5 млрд руб. – средства федерального бюджета, еще 4,28 млрд руб. – пожертвования. Из-за нарушений партии пришлось вернуть 315,7 млн руб.

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