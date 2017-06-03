Самые богатые партии страны
ЦИК опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2016 год
Первое место в рейтинге самых богатых партий занимает «Единая Россия». В 2016 г. она заработала 8,23 млрд руб. Из них чуть больше 3,5 млрд руб. – средства федерального бюджета, еще 4,28 млрд руб. – пожертвования. Из-за нарушений партии пришлось вернуть 315,7 млн руб.
1/8
С большим отрывом от «Единой России» на втором месте находится КПРФ. Партия заработала 2,19 млрд руб., из которых 667 млн руб. – пожертвования, еще 1,39 млрд – средства федерального бюджета. КПРФ пришлось вернуть 19,46 млн руб.
2/8
В бюджет «Справедливой России» поступило 2,18 млрд руб., из которых вернуть пришлось 11,03 млн руб. Всего партия получила 956 млн руб. из федерального бюджета, 1,19 млрд руб. – пожертвования
3/8
Доход ЛДПР в прошлом году – 1,35 млрд руб. Бюджетные средства из них составили чуть больше 843 млн руб., пожертвования – 367 млн руб.
4/8
Партия «Яблоко» заработала 481,3 млн руб. Почти половина суммы (247,7 млн руб.) состоит из средств федерального бюджета, еще 233,3 млн руб. были пожертвованы партии
5/8
450 млн руб. поступило в бюджет Партии роста, из них чуть больше 76 млн руб. партии пришлось отдать обратно в связи с различными нарушениями. 420 млн руб. партии перечислили жертвователи, бюджетных денег в доходе Партии роста нет
6/8
Партия «Патриоты России» заработала скромные 104,27 млн руб. без помощи средств федерального бюджета. 75,4 млн пожертвовали сторонники партии и юридические лица
7/8
Партия народной свободы (бывшая «РПР-Парнас») заработали 45,1 млн руб. Все деньги были переведены только физическими лицами, при этом ни одна копейка не была получена с какими-либо нарушениями, согласно отчетности ЦИК
8/8