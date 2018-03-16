В Москве установили мемориальную доску памяти Бориса Немцова

Андрей Гордеев / Ведомости

Одобрение мэрии Москвы на установку таблички получила кандидат в президенты России Ксения Собчак. Семья и соратники Немцова решили не участвовать в церемонии, организованной накануне выборов. По их мнению, открытие мемориальной доски превратилось в предвыборное мероприятие. (На фото главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац)

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