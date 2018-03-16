В Москве установили мемориальную доску памяти Бориса Немцова
Одобрение мэрии Москвы на установку таблички получила Ксения Собчак
В Москве установили мемориальную доску памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 г.
1/9
Памятную табличку прикрепили на доме, в котором он жил
2/9
Сын Немцова Антон (справа) установил табличку на арке, ведущей во двор дома. В центре на фото политик Ксения Собчак
3/9
Ранее власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову по адресу: Малая Ордынка, д. 3
4/9
Одобрение мэрии Москвы на установку таблички получила кандидат в президенты России Ксения Собчак. Семья и соратники Немцова решили не участвовать в церемонии, организованной накануне выборов. По их мнению, открытие мемориальной доски превратилось в предвыборное мероприятие. (На фото главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац)
5/9
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту
6/9
Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев
7/9
Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет
8/9
Организаторы и заказчики убийства не найдены
9/9
Самые популярные галереи