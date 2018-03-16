Политика / Власть

В Москве установили мемориальную доску памяти Бориса Немцова

Одобрение мэрии Москвы на установку таблички получила Ксения Собчак
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