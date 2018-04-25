В Ереване возобновились протесты

Gleb Garanich / Reuters

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян (на фото) объявил о возобновлении протестов – теперь демонстранты требуют отставки правящей Республиканской партии страны. Протесты в Армении начались в середине апреля из-за выдвижения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Он был назначен на должность, несмотря на митинги, но проработал меньше недели и подал в отставку из-за продолжающихся протестов. У возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении – большинство в парламенте, который утверждает премьера, а назначенный врио премьера Карен Карапетян – однопартиец и земляк Саргсяна

1/6