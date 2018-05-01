В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Кавайный, московские скворечники, поддержка Telegram и другие «лозунги»
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация». Основной лозунг этого года – «Севернее Кореи»
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В акции приняли участие около 3000 человек, сообщает «Интерфакс»
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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Участники первомайской «Монстрации» в Новосибирске
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