Политика / Демократия

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Кавайный, московские скворечники, поддержка Telegram и другие «лозунги»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото