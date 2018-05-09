Политика / Безопасность и право Как охраняли Парад Победы в Москве Снайперы на стенах Кремля и сотрудники спецслужб на Красной площади 09 мая 13:59 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Евгений Разумный / Ведомости 1/6 Евгений Разумный / Ведомости 2/6 Евгений Разумный / Ведомости 3/6 Евгений Разумный / Ведомости 4/6 Евгений Разумный / Ведомости 5/6 Евгений Разумный / Ведомости 6/6 Самые популярные галереи Фото Как охраняли Парад Победы в Москве Снайперы на стенах Кремля и сотрудники спецслужб на Красной площади Что интересного показали на Параде Победы Снегоходы, квадроциклы, ракета «Кинжал» и другие образцы техники Самые нелепые способы заработать на образе Победы Георгиевская лента на сосисках, роллы «День Победы» и тапки «Т-34» Самые яркие образы кандидата в вице-премьеры Татьяны Голиковой Цветочный принт, клетка и каблуки Самые влиятельные люди мира по версии Forbes Впервые за пять лет рейтинг возглавляет не президент России Владимир Путин Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры В Армении новым премьером стал кандидат от оппозиции. Как это произошло? История армянских протестов в 10 фотографиях