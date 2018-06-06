Политика / Безопасность и право Пожар в Доме педагогической книги в центре Москвы Площадь пожара оценивалась в 120 кв. м 06 июня 21:01 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Евгений Разумный / Ведомости 1/15 Евгений Разумный / Ведомости 2/15 Евгений Разумный / Ведомости 3/15 Евгений Разумный / Ведомости 4/15 Евгений Разумный / Ведомости 5/15 Евгений Разумный / Ведомости 6/15 Сергей Виноградов / ТАСС 7/15 Евгений Разумный / Ведомости 8/15 Евгений Разумный / Ведомости 9/15 Евгений Разумный / Ведомости 10/15 Евгений Разумный / Ведомости 11/15 Евгений Разумный / Ведомости 12/15 Евгений Разумный / Ведомости 13/15 АГН «Москва» 14/15 АГН «Москва» 15/15 Самые популярные галереи Фото 15 прямых линий Владимира Путина Самый долгий разговор президента с народом занял 288 минут Пожар в Доме педагогической книги в центре Москвы Площадь пожара оценивалась в 120 кв. м Сергей Шойгу впервые показал публике свои художественные работы Выставка, на которой представлены выполненные министром изделия из дерева, живопись и графика, открылась в Туве UBS составил рейтинг городов по затратам на ночную жизнь Дороже всего отдыхать ночью в Цюрихе. В Москве можно расслабиться за $26,6 Путин приехал к самому молодому лидеру Европы Фотографии из Вены Audi представила новый кроссовер Q8 Большой SUV с покатой крышей должен конкурировать с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса» «Агат», «Электроника» и первые IBM PC