МИД Турции заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины

Турция и Россия восстановили отношения и сейчас работают над решением проблем в регионе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает ТАСС, он сказал это в Национальном клубе печати в Вашингтоне. По словам министра, разногласия между двумя странами преодолены. В качестве примера сотрудничества он привел ситуации в Сирии и Азербайджане. При этом он подчеркнул, что Анкара продолжает «поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым».

Отношения двух стран испортились после того, как в ноябре 2015 г. турецкий истребитель сбил задействованный в Сирии российский бомбардировщик Су-24, пилоты катапультировались, но один из них был убит с земли. В операции по спасению выжившего летчика погиб еще один российский военнослужащий. Анкара заявила, что российский самолет был сбит после того, как нарушил воздушное пространство Турции после предупреждений о недопустимости таких инцидентов. После этого президент России Владимир Путин заявил о «ноже в спину», потребовал от Анкары извинений и компенсации за гибель пилота и своим указом ввел ограничения на сотрудничество с Турцией и торговлю. В частности, были ограничены закупки турецких продуктов питания и запрещены организованные туристические поездки в Турцию. В конце июня 2016 г. было объявлено, что президент Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за сбитый Су-24, после этого отношения стали налаживаться.