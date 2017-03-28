Российская шахматная федерация поддерживает Илюмжинова как президента FIDE – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская шахматная федерация (РШФ) поддерживает Кирсана Илюмжинова как президента Международной шахматной федерации (FIDE), передает ТАСС.

«Илюмжинов весьма эффективно выполняет свои обязанности в FIDE и в плане организаций мирового первенства, и в плане организации серий сопутствующих соревнований, и в плане всемирной популяризации шахмат. Поэтому мы поддерживаем его в том, что он должен оставаться на своем посту», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России является председателем попечительского совета РШФ.