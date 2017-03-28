Иран и Россия договорились о безвизовом посещении туристических групп

В Москве прошла церемония подписания между Россией и Ираном 16 документов, в том числе соглашение о безвизовых поездках для туристических групп. На торжественной церемонии присутствовали лидеру двух стран Владимир Путин и Хасан Роухани.

Также были подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере ЖКХ, строительства, спорта, а также соглашение о передаче заключенных, протокол об изменениях в договор о правовой помощи и правовым отношениям от 5 марта 1996 года, а также меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по аккредитации России и Национальным центром по аккредитации Ирана.