В Фонде борьбы с коррупцией находятся сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ находятся в офисе Фонда борьбы с коррупцией, рассказал директор организации Роман Рубанов. «У нас в офисе находятся сотрудники ФСБ, они предъявили удостоверения сотруднику бизнес-центра. Я пытаюсь попасть к нам в офис, но мне отвечают, что есть указание никого не пускать», — рассказал он РБК. По словам Рубанова, доступ в офис до сих пор заблокирован полицией.

Офис ФБК после нескольких часов обысков в воскресенье был опечатан. Из офиса была вынесена оргтехника.