В департаменте Минобрнауки выявлены хищения на 130 млн рублей

В департаменте науки Министерства образования России выявлены хищения на сумму порядка 130 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву. «Эти дела находятся в следственных органах. Объем хищений на сегодняшний день, который был заявлен, это порядка 130 млн руб.», — сказала Васильева.

Ранее РБК сообщал, что Генеральная прокуратура России по просьбе министра образования и науки Ольги Васильевой провела проверку расходования бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий. В ходе проверки прокуратура заподозрила бывших чиновников ведомства в хищении 127 млн руб. бюджетных средств.

«Здесь, конечно, усматривается мошенничество, и мы, естественно, ждем решения от правоохранительных органов наших, которые ведут расследование», — отметила Васильева. Министр добавила, что Минобрнауки пропишет механизм возвращения средств в бюджет, но это будет только начальным этапом всех следственных мероприятий.