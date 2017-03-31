Суд оставил без изменения наказания сотрудникам ФБК

Мосгорсуд признал законным административное наказание руководителю избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову и еще 13 задержанным в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил «Интерфаксу» руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

По его словам, такой итог рассмотрения был ожидаемым. Юристы ФБК намерены обратиться с жалобами на административные наказания в Европейский суд по правам человека.

Полиция 26 марта задержала 14 человек, находящихся в офисе ФБК, где была организована трансляция состоявшейся в российских регионах несогласованных акций протеста против коррупции.

Симоновский суд Москвы по итогам рассмотрения 27 и 28 марта признал задержанных виновными в сопротивлении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП России) и назначил 12 из них арест, двум - штрафы.