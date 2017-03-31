Amnesty International считает сотрудников ФБК узниками совести

Международная правозащитная организация Amnesty International считает сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) узниками совести. «Задержание сотрудников ФБК и волонтеров дало властям возможность провести обыски в их офисе, изъять компьютеры и документацию. Не исключено, что атака на ФБК имела своей целью не только прямой подрыв деятельности фонда, но и выяснение источников его информации», — говорится в заявлении организации.

«Если это действительно так, то нельзя исключать в дальнейшем и преследования тех, кто помогал выявлять факты коррупции и сотрудничал с Навальным и его фондом», — заявил глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

Обыски в ФБК начались в воскресенье, 26 марта, во время акций против коррупции, организованных создателем ФБК Алексеем Навальным. Все сотрудники московского офиса ФБК и Навальный были задержаны. Суд отправил Навального под арест на 15 суток и оштрафовал на 20 000 руб. Сотрудники ФБК тоже привлечены к административной ответственности, 12 из них отправлены под арест на сроки от пяти до 15 суток.