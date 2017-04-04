Путин освободил от налогов попавших под санкции россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о праве лица, попавшего под санкции и являющегося резидентом другого государства, не признаваться налоговым резидентом России.

Ранее документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом те, кто с 1 января 2014 г. попал под персональные санкции других стран, смогут отказаться от налогового резидентства России, даже если провели в стране больше 183 дней. Положение получит обратную силу. Для этого гражданину, попавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) о непризнании налоговым резидентом России с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве.

Заявление в отношении налоговых периодов 2014–2016 гг. необходимо будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 г.