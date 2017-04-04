Путин ужесточил наказание за дебош на общественном транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте, по которым меры противодействия авиадебоширам распространяются на случаи, произошедшие на других транспортных средствах общего пользования.

Документ, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет действующую статью Уголовного кодекса (УК) РФ «Хулиганство» отдельным пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования. При этом под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, «выражающее явное неуважение к обществу».

Кроме того, УК РФ дополняется новой статьей, где оговаривается ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства. К ним будут отнесены в том числе действия так называемых зацеперов и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов.

Комитету СФ по конституционному законодательству дано протокольное поручение совместно с МВД РФ в течение 2017 г. провести мониторинг правоприменения новых норм, по итогам которого правоохранители могут обратиться в парламент для возможной корректировки закона или в Верховный суд РФ для дачи необходимых разъяснений.