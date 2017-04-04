Бывшего главу Удмуртии арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего главу Удмуртской республики Александра Соловьева. «Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Соловьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - заявил судья Артур Карпов.

Следствие просило заключить Соловьева под стражу, потому что свидетели по делу находились в его непосредственном подчинении. «Кроме того, ряд свидетелей сообщили, что на них оказывалось давление с целью склонения к даче ложных показаний. Иная, более мягкая, мера пресечения не обеспечит эффективность следствия», - сказал следователь. Он добавил, что у бывшего главы Удмуртии есть жилье в Испании, поэтому Соловьев может скрыться.

Сам Соловьев просил поместить его под домашний арест, а его адвокаты – не арестовывать вовсе. «Данное уловное дело возбуждено в апреле 2016 г., у Соловьева была возможность скрыться. Заявления следствия об угрозах в адрес свидетелей также голословны», - сказала его адвокат. По словам защиты, Соловьеву была проведена полостная операция по удалению почки и он нуждается в постоянном приеме лекарств.

Соловьев был задержан по подозрению в получении взяток, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).