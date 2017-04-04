Родители предполагаемого исполнителя теракта в метро летят из Киргизии в Россию – «Интерфакс»

Родители подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова в ночь на среду вылетают из Оша на юге Киргизии в Санкт-Петербург, сообщил во вторник «Интерфаксу» источник в силовых структурах республики.

«Отец и мать Джалилова в рамках проводимых следственных мероприятий вылетают в ночь на 5 апреля рейсом Ош - Санкт-Петербург», - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил «Интерфаксу», что днем во вторник родители Джалилова были вызваны на допрос в Ошское управление ГКНБ и допрошены в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.