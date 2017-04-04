Правительство выделило 50 млн рублей на компенсации пострадавшим при теракте в Петербурге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании помощи пострадавшим и членам семей погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.

«Правительству Санкт-Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 млн рублей из резервного фонда правительства России на выплату единовременных пособий», - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Членам семей погибших в результате теракта будет выделен 1 млн руб. на каждого погибшего, гражданам, здоровью которых был причинен тяжкий вред или вред средней тяжести, - по 400 000 руб., а в случае причинения легкого вреда - по 200 000 руб. Семьям жертв взрыва выделят бюджетные средства на погребение.