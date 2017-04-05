Встреча Путина и Трампа пока не на повестке дня – Песков

Вопрос о личной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на повестке пока не стоит. «Это пока не на повестке дня. Конкретных вариантов сейчас нет», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Песков выразил мнение, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если Владимир Путин и Дональд Трамп решат, что хотят восстановить диалог. «Я думаю, что если оба президента встретятся, обменяются мнениями и если они решат, что они хотят восстановить диалог, тогда будет шанс на то, что отношения улучшатся», - сказал он в эфире программы Good Morning America.