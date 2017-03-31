Президент Финляндии отказался наспех организовывать встречу Трампа и Путина

Финляндия едва ли сможет в ближайшее время провести у себя арктический саммит, на котором могли бы встретиться президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Как передает Reuters, это заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, агентство отмечает, что тем самым он разрушил надежду на скорую встречу двух лидеров.

«Кажется невозможным, чтобы саммит можно было организовать наспех, и я не предлагаю этого... Саммит G20 в Германии, вероятно, станет первой встречей президентов Трампа и Путина», - сказал президент в Хельсинки. Саммит пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Накануне Ниинистё предложил провести следующий арктический саммит в Финляндии для поиска совместных решений. На вопрос ведущего дискуссии о возможности встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на полях саммита, Ниинистё отметил, что Финляндия «была бы очень рада провести такой саммит». «Но для проведения саммита необходимо, чтобы было что сказать», - цитирует его ТАСС. Путин в ответ назвал Финляндию подходящей площадкой для организации подобных мероприятий, но добавил, что такие события должны быть хорошо подготовлены «с обеих сторон». «Если это произойдет, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке" (в Германии в июле 2017 г. - Ред.), думаю, что такая встреча может состояться», - заключил российский лидер.

В Арктический совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.