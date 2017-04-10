Трамп-младший напомнил звездам об их обещании уехать из США

Сын президента США Дональд Трамп-младший напомнил звездам шоу-бизнеса об их обещании уехать из страны в случае победы его отца на президентских выборах, написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, он «все еще ждет», когда звезды, обещавшие эмигрировать из Америки, сдержат обещание.

Это сообщение в Twitter стало реакцией на сообщение британского радиоведущего Пола Йозефа Джонсона, который написал о желании французских знаменитостей эмигрировать в Канаду в случае победы Марин Ле Пен.

Обещание покинуть США в случае победы Трампа давали комедийная актриса Эми Шумер, актер Сэмюэл Джексон, актриса и певица Барбара Стрейзанд, певица Шер и другие.