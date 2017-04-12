СКР выясняет местонахождение Ходорковского для решения вопроса об экстрадиции

Следственный комитет России (СКР) выясняет местонахождение бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, сейчас следствие проводит оперативно-розыскные мероприятия, «в том числе направленные на получение достоверной информации о месте нахождения обвиняемого для решения вопроса о его экстрадиции в Россию».

Ходорковского обвиняют в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушения на убийство бизнесмена Евгения Рыбина.

Пресс-секретарь бывшего совладельца ЮКОСа Ольга Писпанен назвала бюрократической рутиной действия СКР. «Это деятельность ради деятельности, просто чтобы получать очередные звания. Следователи как бы напоминают - мы работаем, ищем Михаила Борисовича Ходорковского», – сказала она. Писпанен добавила, что местонахождение Ходорковского известно: в его окружении и он сам неоднократно сообщали эту информацию, а в его аккаунтах в социальных сетях указан точный адрес в Лондоне.

«Месяца три назад был аналогичный вброс [информации] об экстрадиции Ходорковского в Россию, и Интерпол тогда заявил, что никакого запроса не получал и даже если получит, рассматривать его не будет, поскольку уголовный процесс над Ходорковским признан политическим», – подчеркнула она, добавив, что после отъезда Ходорковского из России никаких запросов и звонков от «отечественных правоохранительных органов не поступало».