Россия продолжит настаивать на международном расследовании применения химического оружия в Сирии

Россия призывает ООН и Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) «не увиливать» от расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб, связанного с применением отравляющих веществ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хочу подчеркнуть нашу 100%-ную убежденность в том, что если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет, в общем-то, означать, что они не хотят установить истину», - сказал он на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.