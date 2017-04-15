Лавров усомнился в адекватности секретаря СНБО Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в адекватности украинских политиков, в частности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Накануне Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток», «главное — не проскочить границу».

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода... Это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности», — сказал Лавров.

Ранее Киев заявлял, что считает приоритетной ту часть минских договоренностей, которая касается вопросов безопасности.