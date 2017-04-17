Яровая предложила обучать школьников основам безопасности в интернете

Депутат Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести в преподавание ОБЖ и информатики в школах разделы, посвященные безопасности в интернете. Она отметила, что когда информатика вводилась в школах, никто не подумал о системе защиты детей от «тех ловушек, которые могут заставить ребенка свести счеты с жизнью, потому что самоубийство приобретает некий романтический смысл». «Педагог, чтобы прийти на работу в школу, должен соответствовать массе критериев, а в интернете у ребенка свои учителя, которые соответствуют только криминальным критериям, которые никому не известны», - сказала Яровая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Министр образования и науки Ольга Васильева также выступила за обучение школьников основам безопасности в киберпространстве: «Минобрнауки будет делать все возможное, чтобы в этих стандартах были жестко определены требования к результатам учебной деятельности, касающиеся в том числе и сети интернет».

По ее словам, еще одним способом оградить детей от киберугроз является возвращение психологов в школы. «Говоря о том новом страшном вызове - группах смерти, обращаю внимание Совета Федерации на то, что был период, когда школьные психологи исчезли из школ в качестве штатных единиц полностью. Подростку зачастую легче говорить с человеком, кто не является его близким, школьные психологи могли и умели это делать», – добавила министр.

Кроме того, в ходе парламентских слушаний Васильева заявила, что ее ведомство совместно с Минкомсвязи планирует регламентировать, как должны выглядеть детские игры в интернете. «Мы надеемся совместно с Минкомсвязи России и Роскомнадзором разработать общими усилиями универсальную методику и, самое главное, выйти на рекомендации в части визуальных характеристик содержания интернет-ресурсов, а также всех онлайн-игр, соответствующих возрасту от 0 до 12 лет», – добавила она.