В Грузии назвали визит Лаврова в Абхазию нарушением международного права

В Тбилиси негативно оценивают визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал этот визит «провокационным шагом».

«Международное сообщество однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Визит главы МИД России в Абхазию игнорирует международное право, международные нормы и принципы», – заявил Джанелидзе.

Сергей Лавров 18 апреля начал двухдневный визит в Абхазию, где он должен обсудить с руководством страны перспективы сотрудничества в сфере безопасности в связи со складывающейся обстановкой в регионе и стремлением Грузии в НАТО.