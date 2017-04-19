Власти Кубани опасаются разлива нефтепродуктов после крушения сухогруза в Черном море

На затонувшем в Черном море сухогрузе «Герои Арсенала» могло быть до 30 т нефтепродуктов в трюмах. Как передает «Интерфакс», это сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. «Помимо оказания помощи потерпевшим будут рассмотрены и вопросы экологической безопасности», - говорится в сообщении.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в среду днем проведет в Анапе экстренное селекторное совещание с участием вице-губернаторов, начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, руководителей профильных министерств и ведомств.

Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна были 12 человек. Около 3.40 мск среды судно затонуло на расстоянии 19 морских миль от мыса Железный Рог, вблизи Керченского пролива. По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм, из-за которого сухогруз водоизмещением 3500 т раскололся надвое и затонул.