В связи с крушением сухогруза в Черном море возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено в связи с крушением сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, дело возбуждено по статье «о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

«Предварительно, по докладу экипажа, во время кораблекрушения они столкнулись с сильным штормом. Справиться со стихией экипажу не удалось, и судно затонуло», - говорил ранее «Интерфаксу» источник в международных службах морского поиска и спасения. Из-за шторма сухогруз раскололся надвое, заявили в пресс-службе «Росморречфлота». Это произошло в Черном море в 14 км от линии строящегося Крымского моста около 3.40 утра. По данным «Росморречфлота», на борту судна, шедшего под панамским флагом, было 12 человек, в том числе двое россиян, девять граждан Украины и один гражданин Грузии. Капитан сухогруза - гражданин России.

Большое сухогрузное судно класса «река-море» «Герои Арсенала» было построено в 1980 г., сообщает служба «Новости Крыма» со ссылкой на открытые источники. Его длина 114 м, ширина 13 м, тоннаж - 2850 т. Судно ходит под панамским флагом, а судовладельцем является турецкая компания. До 2013 г. судно принадлежало «Укрречфлоту». По данным «Прайма», судно следовало в Турцию с грузом зерна.