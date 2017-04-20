Путин прокомментировал слова о своем преемнике

Преемника президента определяет только российский народ на демократических выборах - и никто другой, заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, так он на заседании Российского организационного комитета «Победа» ответил на слова председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрея Чепурного. Тот отметил, что зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич называл имя преемника главы государства.

Также Чепурной пожаловался, что Клинцевич «использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов». «Я думаю, что афганцев не испугать никакими заявлениями типа «закатаем», - сказал на это Путин. О конфликте среди ветеранов-афганцев он слышит впервые и обещает постараться разобраться. Прямо на заседании президент поручил изучить этот вопрос первому замглавы администрации Кремля Сергею Кириенко.