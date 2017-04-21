Неверов назвал владельцев приписанной ему «усадьбы» в Смоленской области

Недвижимость в деревне Домашенка в Смоленской области, которую «Дождь» со ссылкой на местных жителей назвал «дачей Сергея Неверова», раньше принадлежала племяннику секретаря генсовета «Единой России» Евгению Шевченко. Это сам Неверов рассказал в эфире телеканала. По его словам, Шевченко купил этот участок в 2013 г., когда был аспирантом медицинской академии, и планировал туда переехать. В 2014 г. племянник Неверова продал этот участок Александру Герасименко, сам Неверов этого человека не знал. Единоросс заверил, что к сделке он отношения не имел, но останавливался в этом доме несколько раз по приглашению нового владельца. Впервые он встретил Герасименко в 2015 г., когда единоросс приехал в регион курировать строительство Дома ветеранов, тот подошел к Неверову, представился, рассказал, что купил дом у его племянника и пригласил в гости. «Я у него ночевал», — заключил Неверов.

Ранее «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к руководству Смоленской области, и на местных жителей сообщил, что Неверов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Николай Панков построили усадьбы в Новодугинском районе. Настоятель церкви в д. Болшево иерей Павел рассказал телеканалу, что Неверов живет в д. Домашенке, рядом с Болшевом. По данным Росреестра, в Домашенке есть один дом площадью 1000 кв. м (адрес дома и его владелец не указаны). Дом схожей площади корреспондент «Дождя» увидел на участке, который местные жители называют «дачей Неверова». Это участок на кадастровой карте не обозначен, его владелец неизвестен. Один из жителей Домашенки рассказал, что Неверов живет здесь уже несколько лет, часто приезжает с семьей на выходные, ездит на охоту и рыбалку. Телеканал отметил, что в декларации единоросса домов в Смоленской области не указано.