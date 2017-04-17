Неверов попросил СМИ откорректировать информацию об «усадьбе в Смоленской области»

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал недостоверными сообщения о том, что у него есть незадекларированная недвижимость в Смоленской области. Он попросил журналистов, которые эту информацию уже опубликовали, откорректировать ее, передает «Интерфакс». Появление этих сведений на «Дожде» и затем в других СМИ он считает «намеренной попыткой дискредитации», которая приурочена к публикации сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы.

По словам единоросса, материал о его якобы незадекларированной «усадьбе» построен на словах неких местных жителей о «даче Неверова», журналисты не представили никаких подтверждающих это документов, которых, впрочем, и не могло быть.

Неверов рассказал, что с 2013 г. он тесно связан со Смоленской областью, так как курировал там выборы в областную думу от партии «и в силу этого посещал область и практически посетил все без исключения районы, провел большое количество встреч, не единожды останавливался в разных районах – в гостиницах, на турбазах, у частных лиц, где подобных заведений не было». По его словам, он также активно участвовал в строительстве двух новых домов ветеранов вместо одного, пришедшего в негодность. Одна из новостроек находится в д. Болшево, уточнил он. «Естественно, я туда приезжал и приезжал неоднократно, и останавливался там, потому что шла стройка; и так как были привлечены средства частных лиц, я осуществлял контроль, чтобы качественно была проведена работа», – объяснил он.

«Дождь» со ссылкой на два источника, близких к руководству Смоленской области, и на местных жителей сообщил, что Неверов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Николай Панков построили усадьбы в Новодугинском районе. Настоятель церкви в д. Болшево иерей Павел рассказал телеканалу, что Неверов живет в д. Домашенке, рядом с Болшевом. По данным Росреестра, в Домашенке есть один дом площадью 1000 кв. м (адрес дома и его владелец не указаны). Дом схожей площади корреспондент «Дождя» увидел на участке, который местные жители называют «дачей Неверова». Это участок на кадастровой карте не обозначен, его владелец неизвестен. Один из жителей Домашенки рассказал, что Неверов живет здесь уже несколько лет, часто приезжает с семьей на выходные, ездит на охоту и рыбалку. Телеканал отметил, что в декларации единоросса домов в Смоленской области не указано.